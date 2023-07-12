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Кинолога Ларису Борисенко выписали из больницы после подрыва на растяжке

Сегодня 20:30
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Лариса лечится уже 3, 5 месяцев, она была в четырех больницах и перенесла 10 операций. Ее отпустили на две-три недели, а затем лечение женщины продолжится.

Новости Днепра про Кинолога Ларису Борисенко выписали из больницы после подрыва на растяжке

«Меня впервые выписывают из больницы на несколько недель. Нет, еще ни на работу, и ни в мое Дело Жизни, потому что процесс реабилитации, ежедневная борьба с обстоятельствами и собой — еще будет продолжаться. Пожалуй, будет долго продолжаться», — рассказала Лариса.

Женщина написала, что ее спасли в первую очередь профессиональные действия друзей-поисковиков. Они наложили Ларисе турникет, вынесли из лесополосы и очень быстро транспортировали в ближайший стабилизационный пункт. В больнице Барвенкова пять врачей стали донорами для прямого переливания крови. Кинолог отмечает, что они первыми приняли бой за ее жизнь и выиграли его.

Из Харьковской области женщину перевезли в Днепр в областную клиническую больницу им. Мечникова. Она провела в реанимации две недели, затем попала в отделение термической травмы и пластической хирургии городской больницы №8, тоже в Днепре.

В 4 городской больнице Днепра реабилитологи помогали Ларисе учиться делать привычные вещи — ходить, садиться, ходить по лестнице, обуваться, обслуживать себя.

Пока женщина лечится, ее обязанности в Павлоградском поисково-спасательном кинологическом отряде «Антарес» взяла на себя ее дочь Мария Борисенко.

Лариса в своем сообщении благодарит всех, кто был и с ней в это тяжелое время и мечтает уже скорее вернуться к делу всей ее жизни.

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