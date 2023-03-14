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Километровые пробки: в Днепре на Новом мосту – ДТП

Сегодня 18:50
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Это уже не первая авария в направлении левого берега за сегодня.

Новости Днепра про Километровые пробки: в Днепре на Новом мосту – ДТП

Вечером 14 марта на Новом мосту произошла авария.

Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.

Из-за этого движение в сторону левого берега затруднено – на мосту образовалась километровая пробка.

Учитывайте эту информацию, если планируете ехать на левый берег, а лучше выберите другой путь!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Коцюбинского произошла авария: затруднено движение в направлении левого берега.

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Новости Днепра про Километровые пробки: в Днепре на Новом мосту – ДТПУкраїнська Новости Днепра про Километровые пробки: в Днепре на Новом мосту – ДТПРусский

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