Километровые пробки: в Днепре на Новом мосту – ДТП

Вечером 14 марта на Новом мосту произошла авария.
Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.
Из-за этого движение в сторону левого берега затруднено – на мосту образовалась километровая пробка.
Учитывайте эту информацию, если планируете ехать на левый берег, а лучше выберите другой путь!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Коцюбинского произошла авария: затруднено движение в направлении левого берега.
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