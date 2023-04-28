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  • Километровые очереди даже в дождь и во время тревоги: на Победе люди продолжают «штурм» McDonald’s

Километровые очереди даже в дождь и во время тревоги: на Победе люди продолжают «штурм» McDonald’s

Сегодня 21:15
просмотров

Вдвічі більше людей стало навіть після відкриття.

Новости Днепра про Километровые очереди даже в дождь и во время тревоги: на Победе люди продолжают

Теперь отдельные очереди стоят у каждого входа в ресторан.
 
Любителей фаствуда не останавливает ни дождь, ни воздушная тревога.
 
Очередь из авто к MacDrive начинается уже от китайской стены.
 

Новости Днепра про Километровые очереди даже в дождь и во время тревоги: на Победе люди продолжают

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Новости Днепра про Километровые очереди даже в дождь и во время тревоги: на Победе люди продолжают Українська Новости Днепра про Километровые очереди даже в дождь и во время тревоги: на Победе люди продолжают Русский

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