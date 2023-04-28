Километровые очереди даже в дождь и во время тревоги: на Победе люди продолжают «штурм» McDonald’s

Очередь из авто к MacDrive начинается уже от китайской стены.

Любителей фаствуда не останавливает ни дождь, ни воздушная тревога.

Теперь отдельные очереди стоят у каждого входа в ресторан.

В Днепре в центре города "античный" архитектурный артефакт упал прямо…

Около McDonald's на Победе произошло ДТП.

Сегодня по состоянию на 18:00 из-за ремонтных работ жители одной…

Одна из улиц Днепра осталась без воды: ситуация на вечер 28 апреля Сегодня по состоянию на 18:00 из-за ремонтных работ жители одной из улиц Днепра остались без воды. просмотров

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