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Киевстар вероятно «положили» с помощью учетной записи одного из работников

Сегодня 21:28
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Вероятно внутри компании завелся "крот".

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Директор Киевстара предполагает, что кибератака произошла из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников компании. Об этом Александр Комаров рассказал в ходе прямой трансляции в телемарафоне.

Вероятно хакеры смогли попасть внутрь инфраструктуры компании благодаря этой учетной записи, пробив таким образом защиту компании. Александр Комаров отметил, что таким образом можно сломать и поразить даже хорошо защищенную систему.

Киевстар защищает современные технологии от глобальных поставщиков. С начала широкомасштабного вторжения оператор отразил сотни серьезных атак на свою инфраструктуру, но на этот раз залезли через «своих». В настоящее время продолжается следствие. Именно поэтому раньше были сообщения об обысках и работе СБУ в офисе Киевстара.

В любой организации могут быть люди, которые «условно приводят российские ракеты или отдают свои пароли», – добавил президент компании.

Напомним, связи от Киевстара не было утром 12 декабря. В 18:00 13 декабря в компании сообщили, что постепенно запускают голосовую связь. Интернет и сообщения вернут уже завтра. Тем абонентам у кого соединение не появилось, советуют перезагрузить телефон и выключить VoLTE.

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