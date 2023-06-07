Квартиру охватил пожар: в Днепре нашли обгоревший труп мужчины

В Днепре в квартире, которую охватил пожар вечером 6 июня, нашли тело пожилого мужчины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Вчера в 18:08 на линию «101» сообщили о пожаре в 14-этажном доме на Набережной Победы. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит квартира на втором этаже.

В квартире чрезвычайники обнаружили обгоревший труп мужчины. Погибшему был 71 год.

Огонь уничтожил домашнее имущество в комнате на площади 12 кв. м.

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