Квартира висит над пропастью: в Днепре чудом выжили переселенцы из Харькова, снимавшие жилье в разрушенном доме

Об этом рассказала знакомая семье Ольга.
По словам женщины, в квартире на 8 этаже разрушенной ракетой многоэтажки жила семья переселенцев из Харькова. Мать Ирина с сыном Богданом снимали здесь жилье.
В тот день сын пошел навестить маму, находившуюся в больнице. Если бы он остался дома, мог бы погибнуть, ведь их квартира находилась в эпицентре взрыва.
На фото, опубликованном подругой семьи видно, что панелей на этажах ниже нет, а сама квартира держится на честном слове.
Их сосед сверху тоже чудом выжил. На фото видно, как мужчина с фонариком показывает спасателям свое местонахождение.
Сейчас семья осталась ни с чем. Документы и одежда остались либо в уцелевших комнатах, либо пропали под завалами.Яна Юхименко
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