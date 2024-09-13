«Квадроберы вышли на новый уровень»: в Днепре заметили собаку на самокате

Посреди улицы в Днепре заметили собаку на самокате.

Жители Днепра стали свидетелями необычного перфоманса. На обычном зеленом самокате посреди улицы стояла большая собака.

Пес породы малину, как настоящий водитель, держался передними лапами за руль самоката, чем удивил прохожих. Очевидцы засняли этот комический «спектакль» и опубликовали в местных Telegram-каналах, шутя, что «квадроберы вышли на новый уровень».

Или собака самостоятельно стала на самокат, или хозяин дал ей команду — не сообщается, однако умение собаки держать равновесие на двухколесном средстве передвижения изрядно удивило местных жителей.

Напомним, что квадроберы — это новое движение, которое появилось среди подростков недавно и уже достаточно распространено в Украине. Участники этого необычного движения обычно надевают маски животных на лицо и передвигаются на четырех конечностях. Раньше мы писали о том, зачем подростки в Днепре носят кошачьи ушки и хвосты и что это значит: культура фурри, терри и квадробика.

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