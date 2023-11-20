Кусал рыбалку за кроссовок: на Днепропетровщине разгуливает агрессивный енот

Вблизи Павлограда рыбак встретил агрессивного енота.

В эти выходные в Терновке Павлоградского района на мужчину чуть не напал агрессивный енот. Как рассказал рыбак в телеграм-канале «Новости Павлограда», животное пыталось укусить его по дороге к пруду возле Нагульного.

Енот прыгнул на ногу мужчины и куснул за кроссовок, но к счастью не смог прокусить обувь. Затем животное цеплялось за колеса велосипеда, пытаясь их прогрызть.

Житель города подозревает, что он болеет бешенством, ведь обычно еноты первыми к людям не подходят и не бросаются на них.

Рыбаки и грибники, будьте осторожны в том районе – если укусит до крови, придется делать уколы от бешенства. Также там живут собаки, которые тоже могут быть больны бешенством, – сообщил он.

Отметим, с начала 2023 года в Днепропетровской области зафиксировали по меньшей мере 14 случаев бешенства. Некоторые из зараженных животных кусали людей, после чего пострадавшие проходили антирабическую профилактику. В регионе фиксировали болезнь у собак, кошек и конечно же лис, считающихся одними из основных переносчиков бешенства.

Как уберечь себя от бешенства?

Прежде всего, не стоит подходить к диким животным, или такими, которые кажуться больными. Если контакт с зараженным животным состоялся, стоит обязательно сообщить об этом в соответствующие органы и обратиться к врачу, чтобы пройти антирабическую терапию. Это поможет предотвратить инфицирование опасной болезнью.

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