Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Сегодня 13:11
просмотров

Купить дом в Днепре недорого можно в каждом из 8 районов города. Цена колеблется в зависимости от месторасположения района и улицы, на которой находится строение. Также на цену влияет наличие удобств: в доме или во дворе и ряд других факторов, таких как ремонт, размеры здания, обустройство двора.

Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых домов на продажу в Днепре.

Индустриальный район

Купить дом в Днепре недорого можно в Индустриальном районе. Двор находится в районе Левобережного. В доме один этаж на 36 кв м и довольно свежий ремонт. Участок 6,7 соток. Здание было построен в 1970-х годах, а хотят выручить за него 830 тыс грн.

Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Нижнеднепровский район

Купить недорого дом в Днепре можно в районе Березановки, в бывшем АНД-районе города. Просят за него почти 540 тыс грн. В доме один этаж,  общая площадь 30 кв м. Здание было построено более 50 лет назад. В доме есть печь и необходимые удобства. Участок двора – 8 соток. На территории есть хозпостройки.

Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Самарский район

Дешевое жилье в Самарском районе Днепра обойдется в 622,5 тыс грн. Дом двухэтажный, в нем 64 кв м площади, в нем есть большой подвал и баня, все удобства. Состояние дома – под ремонт. Участок – 12 соток. Во дворе есть скважина, свет, сарай, беседка, растут фруктовые деревья. Дом находится в районе улицы Героев Днепра.

Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Чечеловский район

Купить дом в Днепре недорого можно в Чечеловском районе. За самый дешевый вариант просят 622,5 тыс грн. В доме один этаж, одна комната и общая площадь 33,4 кв м. Участок на котором он находится – 15 соток. Здание построено около 30 лет назад. Дом находится районе Краснополья. На участке есть еще одно небольшое здание на 25 кв м, капитальный гараж, хозяйственные постройки. В каждом доме есть печь-груба, проведены все коммуникации.

Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Центральный район

Купить самый дешевый дом в Днепре в Центральном районе обойдется в 1,1 млн грн. В доме один этаж, 2 комнаты и общая площадь его 38 кв м. Находится дом в районе Славянского рынка. Состояние жилое, есть автономное отопление. Участок двора – 1 сотка.

Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Новокодацкий район

В Новокодацком районе самый дешевый дом обойдется в 830 тыс грн. В Таком доме один этаж, общая площадь 76 кв м, есть все удобства. Стены из шлакобетона, построено здание было более 20 лет назад. Участок 8 соток. Рядом супермаркеты, школы, зона отдыха, пляж, лес. Жилье находится в районе улицы Днепрельстановская.

Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Шевченковский район

В Шевченковском районе Днепра дешевое жилье можно купить за минимум 830 тыс грн. Дом на один этаж на 3 комнаты и 58 кв м общей площади хоть требует ремонта, но состояние его оценивается как «жилое». Есть газ, свет, водопровод, в доме также есть печь на угле. Во дворе высажены  фруктовые деревья. Сам участок – 8 соток.

Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Соборный район

Самый дешевый дом в Соборном районе Днепра можно купить за  1 млн грн. Он находится в районе жилмассива Победа-1. В доме 3 комнаты, 45 кв м общей площади, один этаж. Есть все удобства. Здание было построено в 1980-х годах. Участок двора – 4 сотки.

Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Читайте также:

Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах городаУкраїнська Новости Днепра про Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах городаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализма
    Новости Днепра
    Сегодня 12:32
    Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализма

    Местные подростки развлекались в скейт-парке, бросая в боул металлические стулья.

    Стоял на гвоздях: жители Днепра стали свидетелями удивительного зрелища в трамвае
    Новости Днепра
    Сегодня 11:47
    Стоял на гвоздях: жители Днепра стали свидетелями удивительного зрелища в трамвае

    В трамвае в Днепре заметили мужчину, стоявшего на гвоздях.

    Ремонтные работы на площади Соборной: в Днепре трамвай 1 снова изменит маршрут
    Новости Днепра
    Сегодня 11:12
    Ремонтные работы на площади Соборной: в Днепре трамвай 1 снова изменит маршрут

    Не ждите зря.

    Не ждите зря: в Днепре из-за обесточивания есть проблемы с троллейбусами
    Новости Днепра
    Сегодня 10:41
    Не ждите зря: в Днепре из-за обесточивания есть проблемы с троллейбусами

    В Днепре перебои в работе троллейбусов из-за обесточивания.

    Последние новости

    Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализма
    Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализма

    Местные подростки развлекались в скейт-парке, бросая в боул металлические стулья.

    Сегодня 12:32
    2
    просмотров
    Стоял на гвоздях: жители Днепра стали свидетелями удивительного зрелища в трамвае
    Стоял на гвоздях: жители Днепра стали свидетелями удивительного зрелища в трамвае

    В трамвае в Днепре заметили мужчину, стоявшего на гвоздях.

    Сегодня 11:47
    1
    просмотров
    Ремонтные работы на площади Соборной: в Днепре трамвай 1 снова изменит маршрут
    Ремонтные работы на площади Соборной: в Днепре трамвай 1 снова изменит маршрут

    Не ждите зря.

    Сегодня 11:12
    2
    просмотров
    Не ждите зря: в Днепре из-за обесточивания есть проблемы с троллейбусами
    Не ждите зря: в Днепре из-за обесточивания есть проблемы с троллейбусами

    В Днепре перебои в работе троллейбусов из-за обесточивания.

    Сегодня 10:41
    2
    просмотров
    Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются из-за обесточивания: список рейсов
    Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются из-за обесточивания: список рейсов

    Из-за обесточивания в результате массированной вражеской атаки некоторые рейсы Укрзализныци задерживаются.

    Сегодня 10:37
    2
    просмотров
    В Днепровском районе из-под завалов дома достали мужчину
    В Днепровском районе из-под завалов дома достали мужчину

    В результате вражеской атаки пострадал еще один человек.

    Сегодня 10:24
    5
    просмотров
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину погиб мужчина
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину погиб мужчина

    Число погибших в результате вражеской атаки на Украину увеличилось.

    Сегодня 09:42
    3
    просмотров
    В Луцке в результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом: есть погибший
    В Луцке в результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом: есть погибший

    Известно об одном погибшем в результате массированной вражеской атаки на Украину.

    Сегодня 09:28
    5
    просмотров
    В Днепре в некоторых местах отсутствует свет, — гендиректор YASNO
    В Днепре в некоторых местах отсутствует свет, — гендиректор YASNO

    В некоторых регионах Украины наблюдаются перебои со светом.

    Сегодня 09:13
    4
    просмотров
    Не покидайте укрытия: в Днепре слышны взрывы
    Не покидайте укрытия: в Днепре слышны взрывы

    Ворог здійснює масовану ракетну атаку на Україну.

    Сегодня 08:23
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх