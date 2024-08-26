Купить дом в Днепре недорого: самые дешевые варианты жилья на продажу в разных районах города

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых домов на продажу в Днепре.
Купить дом в Днепре недорого можно в Индустриальном районе. Двор находится в районе Левобережного. В доме один этаж на 36 кв м и довольно свежий ремонт. Участок 6,7 соток. Здание было построен в 1970-х годах, а хотят выручить за него 830 тыс грн.
Купить недорого дом в Днепре можно в районе Березановки, в бывшем АНД-районе города. Просят за него почти 540 тыс грн. В доме один этаж, общая площадь 30 кв м. Здание было построено более 50 лет назад. В доме есть печь и необходимые удобства. Участок двора – 8 соток. На территории есть хозпостройки.
Дешевое жилье в Самарском районе Днепра обойдется в 622,5 тыс грн. Дом двухэтажный, в нем 64 кв м площади, в нем есть большой подвал и баня, все удобства. Состояние дома – под ремонт. Участок – 12 соток. Во дворе есть скважина, свет, сарай, беседка, растут фруктовые деревья. Дом находится в районе улицы Героев Днепра.
Купить дом в Днепре недорого можно в Чечеловском районе. За самый дешевый вариант просят 622,5 тыс грн. В доме один этаж, одна комната и общая площадь 33,4 кв м. Участок на котором он находится – 15 соток. Здание построено около 30 лет назад. Дом находится районе Краснополья. На участке есть еще одно небольшое здание на 25 кв м, капитальный гараж, хозяйственные постройки. В каждом доме есть печь-груба, проведены все коммуникации.
Купить самый дешевый дом в Днепре в Центральном районе обойдется в 1,1 млн грн. В доме один этаж, 2 комнаты и общая площадь его 38 кв м. Находится дом в районе Славянского рынка. Состояние жилое, есть автономное отопление. Участок двора – 1 сотка.
В Новокодацком районе самый дешевый дом обойдется в 830 тыс грн. В Таком доме один этаж, общая площадь 76 кв м, есть все удобства. Стены из шлакобетона, построено здание было более 20 лет назад. Участок 8 соток. Рядом супермаркеты, школы, зона отдыха, пляж, лес. Жилье находится в районе улицы Днепрельстановская.
В Шевченковском районе Днепра дешевое жилье можно купить за минимум 830 тыс грн. Дом на один этаж на 3 комнаты и 58 кв м общей площади хоть требует ремонта, но состояние его оценивается как «жилое». Есть газ, свет, водопровод, в доме также есть печь на угле. Во дворе высажены фруктовые деревья. Сам участок – 8 соток.
Самый дешевый дом в Соборном районе Днепра можно купить за 1 млн грн. Он находится в районе жилмассива Победа-1. В доме 3 комнаты, 45 кв м общей площади, один этаж. Есть все удобства. Здание было построено в 1980-х годах. Участок двора – 4 сотки.
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