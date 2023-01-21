Купил в интернете: в Днепре поймали водителя маршрутки с несуществующим удостоверением

Об этом сообщает патрульная полиция Днепра.
Днем 18 января экипаж остановил в Самарском районе маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz. За рулем находился мужчина. Он передал для проверки инспекторам документы.
Патрульные проверили водительские права и заподозрили, что оно может быть фальшивым. Пробив документ в базе МВД, они установили, что он никогда не регистрировался и не получался.
После этого водитель признался, что не получал удостоверение, а купил его в Интернете.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Дальше судьбу водителя будет решать следователь.
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