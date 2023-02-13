Кухня 2 метра и подвал: как выглядит малогабаритная квартира за 1,4 млн грн в Днепре (ФОТО)

Малогабаритная квартира способна сэкономить средства своему владельцу при оплате коммунальных услуг, в том числе за отопление, взамен хозяина такого жилья следует быть готовым к небольшим неудобствам, таким, как маленькая ванная комната и кухня. Большое преимущество такого жилья – оно может быть доступно для многих из-за своей цены. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых «маленьких» квартир, которые продают в Днепре.

Небольшую однокомнатную квартиру на 16 кв.м можно приобрести в Днепре почти за 487 тыс грн. находится жилье на Слобожанском проспекте, в панельном 9 этажном доме. Квартира расположена на 7 этаже. Продавец отмечает, что в помещении есть ванная, можно по желанию оборудовать кухонную зону, но есть также общая кухня на этаже.

Аналогичную по площади квартиру, но с обустроенной кухней в квартире можно приобрести за 524 тыс. грн на улице Максима Дия. Квартира находится на среднем этаже панельного дома, имеет централизованное отопление.

За 554 тыс. грн в Днепре можно приобрести квартиру площадью 20 кв.м, расположенную на жилом массиве Тополь-2. Жилье находится на 1 этаже пятиэтажки. Продается вместе с мебелью и техникой.

Квартира на улице Артюшенко на левом берегу города обойдется в 955 тыс. грн. Она находится на 2 этаже трехэтажного дома, имеет 18 кв.м площади, из которых 2 кв.м – это кухня. Дом отапливается электричеством, здесь уже сделан ремонт, есть мебель и техника, которой сможет пользоваться новый хозяин. В доме есть подвал.

Квартира такой же площади на улице Бородинской обойдется в 1,2 млн. грн. Находится она на 1 этаже двухэтажного дома, новому владельцу достанется вся техника, мебель, а также он сможет пользоваться подвалом дома. Во дворе дома есть беседка, паркоместо.

Самая дорогая малогабаритная квартира оказалась на улице Гоголя в Днепре. Стоит она 1,4 млн. грн, общая площадь 15 кв.м. Жилье находится в пятиэтажке, на 1 этаже. Новому владельцу достанется отремонтированное помещение с мебелью и техникой.

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