Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Куда звонить по телефону в случае аварии в доме

Сегодня 16:25
просмотров

В Днепре напомнили куда звонить, если при подаче тепла или электричества произойдет авария.

Новости Днепра про Куда звонить по телефону в случае аварии в доме

По словам горсовета, в Днепре без электричества и отопления до сих пор 3286 многоэтажек, которые находятся на балансе города. Энергетики работают на том, чтобы вернуть свет, а «Теплоэнерго», чтобы вернуть тепло.

Однако при включении отопления или света могут возникнуть аварийные ситуации.

В городском совете уверяют, что аварийная служба и мастера предприятий в полной готовности к любым аварийным ситуациям, которые могут произойти при возобновлении подачи света, тепла и воды.

Контакты служб, к которым можно обратиться в случае аварийной ситуации:

Жилсервис-5 – (067)-520-63-21;
Городская аварийная служба – (056)-736-10-02;
Жилсервис-14 – (067)-65-00-338;
Круглосуточный контакт-центр: (068)-56-77-100, (095)-56-77-100.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Куда звонить по телефону в случае аварии в домеУкраїнська Новости Днепра про Куда звонить по телефону в случае аварии в домеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Мэр Днепра рассказал о встрече с Макроном
    Новости Днепра
    Сегодня 15:30
    Мэр Днепра рассказал о встрече с Макроном

    Мэр Днепра поделился подробностями встречи с Макроном.

    Резниченко рассказал, как работает общественный транспорт в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:19
    Резниченко рассказал, как работает общественный транспорт в Днепре

    Из-за блэкаута в Днепре и области общественный транспорт тоже изменил…

    В ГУР рассказали, когда россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине
    Новости Днепра
    Сегодня 13:52
    В ГУР рассказали, когда россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине

    Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине.

    Из ран течет зеленый гной: в Днепре в помощи нуждается котик Сирко, которого облили кипятком
    Новости Днепра
    Сегодня 12:55
    Из ран течет зеленый гной: в Днепре в помощи нуждается котик Сирко, которого облили кипятком

    В Днепре спасают котика Сирка, которого облили кипятком

    Последние новости

    Мэр Днепра рассказал о встрече с Макроном
    Мэр Днепра рассказал о встрече с Макроном

    Мэр Днепра поделился подробностями встречи с Макроном.

    Сегодня 15:30
    0
    просмотров
    Президент «Мотор Сичи», подозреваемый в госизмене, хотел вывезти антиквариат и элитные машины за границу
    Президент «Мотор Сичи», подозреваемый в госизмене, хотел вывезти антиквариат и элитные машины за границу

    Богуслаев хотел спрятать элитные автомобили и антиквариат, а затем вывести за границу.

    Сегодня 14:39
    просмотров
    Резниченко рассказал, как работает общественный транспорт в Днепре
    Резниченко рассказал, как работает общественный транспорт в Днепре

    Из-за блэкаута в Днепре и области общественный транспорт тоже изменил режим работы.

    Сегодня 14:19
    1
    просмотров
    В ГУР рассказали, когда россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине
    В ГУР рассказали, когда россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине

    Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине.

    Сегодня 13:52
    0
    просмотров
    Несмотря на блэкаут: в Днепре врачи принимали роды без света (ФОТО)
    Несмотря на блэкаут: в Днепре врачи принимали роды без света (ФОТО)

    Мы – невероятная сильная нация!

    Сегодня 13:33
    0
    просмотров
    Можно получить больше: Приватбанк сменил лимит на снятие наличных денег
    Можно получить больше: Приватбанк сменил лимит на снятие наличных денег

    В банкоматах ПриватБанка можно снять наличные с карточек других банков.

    Сегодня 13:25
    просмотров
    Из ран течет зеленый гной: в Днепре в помощи нуждается котик Сирко, которого облили кипятком
    Из ран течет зеленый гной: в Днепре в помощи нуждается котик Сирко, которого облили кипятком

    В Днепре спасают котика Сирка, которого облили кипятком

    Сегодня 12:55
    просмотров
    В Днепре начали возобновлять водоснабжение
    В Днепре начали возобновлять водоснабжение

    Энергетики, спасатели, коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть в наши дома коммуникации: свет, воду, связь.

    Сегодня 12:39
    1
    просмотров
    В Днепре во время блекаута проводили сверхсложные операции: как это было
    В Днепре во время блекаута проводили сверхсложные операции: как это было

    Гендиректор больницы Мечникова рассказал, как медики вчера справлялись с неожиданным блекаутом.

    Сегодня 12:24
    просмотров
    В Днепре горожане заряжают телефоны и на заправках, и в супермаркетах (ФОТО)
    В Днепре горожане заряжают телефоны и на заправках, и в супермаркетах (ФОТО)

    Днепр и вся Украина переживают блэкаут из-за российских обстрелов.

    Сегодня 12:09
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх