Куда звонить по телефону в случае аварии в доме

По словам горсовета, в Днепре без электричества и отопления до сих пор 3286 многоэтажек, которые находятся на балансе города. Энергетики работают на том, чтобы вернуть свет, а «Теплоэнерго», чтобы вернуть тепло.
Однако при включении отопления или света могут возникнуть аварийные ситуации.
В городском совете уверяют, что аварийная служба и мастера предприятий в полной готовности к любым аварийным ситуациям, которые могут произойти при возобновлении подачи света, тепла и воды.
Контакты служб, к которым можно обратиться в случае аварийной ситуации:
Жилсервис-5 – (067)-520-63-21;
Городская аварийная служба – (056)-736-10-02;
Жилсервис-14 – (067)-65-00-338;
Круглосуточный контакт-центр: (068)-56-77-100, (095)-56-77-100.
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