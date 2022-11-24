Куда звонить по телефону в случае аварии в доме

В Днепре напомнили куда звонить, если при подаче тепла или электричества произойдет авария.

По словам горсовета, в Днепре без электричества и отопления до сих пор 3286 многоэтажек, которые находятся на балансе города. Энергетики работают на том, чтобы вернуть свет, а «Теплоэнерго», чтобы вернуть тепло.

Однако при включении отопления или света могут возникнуть аварийные ситуации.

В городском совете уверяют, что аварийная служба и мастера предприятий в полной готовности к любым аварийным ситуациям, которые могут произойти при возобновлении подачи света, тепла и воды.

Контакты служб, к которым можно обратиться в случае аварийной ситуации:

Жилсервис-5 – (067)-520-63-21;

Городская аварийная служба – (056)-736-10-02;

Жилсервис-14 – (067)-65-00-338;

Круглосуточный контакт-центр: (068)-56-77-100, (095)-56-77-100.

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