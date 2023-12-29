Куда жителям Днепра, жилье которых разрушено или повреждено в результате ракетных обстрелов рф, обращаться за материальной помощью

В Днепре по поручению городского головы Бориса Филатова выплачивают материальную помощь горожанам, которые остались без жилья или у кого оно частично разрушено в результате ракетных обстрелов рф.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Чтобы получить материальную помощь для восстановления жилья, необходимо обратиться в администрацию района для составления акта повреждения. После его получения владелец может обратиться в департамент социальной политики горсовета.
Материальную помощь оказывают, чтобы восстановить квартиру до пригодного состояния. Мы можем предоставить ее на замену окон, дверей. Материальная помощь не предусматривает возмещение за поврежденную, уничтоженную технику, мебель и т.д. – отметили в городском совете.
Также в соответствии с постановлением Кабмина от 21.04.2023 № 381 владелец поврежденного/разрушенного жилья может обратиться за государственной помощью за программой «е-відновлення» через приложение «Дія». Подробную консультацию можно получить в департаменте социальной политики по номерам: (068) 913 46 88, (095) 415 18 54.
Отметим, в школе №62 (ул. Строителей, 26) развернут пункт для ночлега. Он вместит 80 человек.
Контакты администраций районов:
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