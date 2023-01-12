Куда выбрасывать новогодние елки в Днепре: адреса

Праздники закончились и новогодняя елка уже не нужна. В этом году в нашем городе будут снова работать пункты утилизации деревьев.
Есть около 60 мест в разных районах города, куда можно принести елку после праздников. Деревья с 19 января будет перерабатывать дробильная машина.
Амур-Нижнеднепровский район:
• Донецкое шоссе, 15;
• ул. Высоцкого, 4;
• ул. Шолохова, 7;
• ул. Решетиловская, 20;
• ул. Калиновая, 83;
• переулок Крушельницкой, 1;
• ул. Богомаза, 188;
• проспект Мануйловский, 75.
Индустриальный район:
• пр. Слобожанский, 78;
• пр. Мира, 47;
• пр. Калнышевского, 5;
• пр. Калнышевского, 45.
Самарский район:
• ул. 20-летия Победы, 7;
• ул. Карагандинская, 9 А;
• ул. Энергетиков, 7;
• ул. Вознюка, 3Б;
• ул. Электрическая, 19;
• ул. Семафорная, 20;
• ул. Семафорная, 38;
• ул. Агнии Барто, 7.
Соборный район:
• пр. Героев, 46;
• пр. Героев, 11 подъезд 2;
• пр. Героев, 21;
• пр. Героев, 37;
• ул. Набережная Победы, 108, корп. 10;
• переулок Экипажный, 3;
• ул. Дмитрия Донцова, 2;
• пр. Яворницкого, 45 А;
• ул. Сичеславская Набережная, 39;
• пр. Гагарина, 177.
Шевченковский район:
• ж/м Тополь-1, 15;
• ж/м Тополь-2, 40, 41;
• ж/м Тополь-3, 12;
• Запорожское шоссе, 4, 48;
• пр. Гагарина, 96, 98;
• пр. Богдана Хмельницкого, 131;
• ул. Александра Конисского, 17;
• ул. Сичевых Стрельцов, 89;
• ул. Вознесенская, 36.
Центральный район:
• ул. Леонида Стромцова, 4, 6;
• Сичеславская Набережная, 10;
• пр. Поля, 82;
• пр. Леси Украинки, 31.
Чечеловский район:
• ул. Кедрина, 60;
• ул. Национальной Гвардии, 17;
• пр. Богдана Хмельницкого, 28;
• пр. Богдана Хмельницкого, 34;
• ул. Кленова, 1;
• проспект Нигояна, 43;
• ул. Павла Чубинского, 2;
• ул. Надежды Алексеенко, 30;
• ул. Янгеля, 13;
• ул. Титова, 1,16.
Новокодацкий район:
• ул. Савкина, 2;
• ул. Метростроевская, 3;
• переулок Парусный, 13;
• площадь Новокодацкая, 7;
• ул. Даниила Галицкого, 22;
• на перекрестке улицы Волжской и Каменской;
• ул. Даниила Галицкого, 27;
• ул. Каменская, 34;
• ул. Караваева, 48;
• на перекрестке улицы Новоорловской и Воздухофлотской.
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