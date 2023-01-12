Куда выбрасывать новогодние елки в Днепре: адреса

В Днепре снова работают пункты для утилизации елок.

Праздники закончились и новогодняя елка уже не нужна. В этом году в нашем городе будут снова работать пункты утилизации деревьев.

Есть около 60 мест в разных районах города, куда можно принести елку после праздников. Деревья с 19 января будет перерабатывать дробильная машина.

Амур-Нижнеднепровский район:

• Донецкое шоссе, 15;

• ул. Высоцкого, 4;

• ул. Шолохова, 7;

• ул. Решетиловская, 20;

• ул. Калиновая, 83;

• переулок Крушельницкой, 1;

• ул. Богомаза, 188;

• проспект Мануйловский, 75.

Индустриальный район:

• пр. Слобожанский, 78;

• пр. Мира, 47;

• пр. Калнышевского, 5;

• пр. Калнышевского, 45.

Самарский район:

• ул. 20-летия Победы, 7;

• ул. Карагандинская, 9 А;

• ул. Энергетиков, 7;

• ул. Вознюка, 3Б;

• ул. Электрическая, 19;

• ул. Семафорная, 20;

• ул. Семафорная, 38;

• ул. Агнии Барто, 7.

Соборный район:

• пр. Героев, 46;

• пр. Героев, 11 подъезд 2;

• пр. Героев, 21;

• пр. Героев, 37;

• ул. Набережная Победы, 108, корп. 10;

• переулок Экипажный, 3;

• ул. Дмитрия Донцова, 2;

• пр. Яворницкого, 45 А;

• ул. Сичеславская Набережная, 39;

• пр. Гагарина, 177.

Шевченковский район:

• ж/м Тополь-1, 15;

• ж/м Тополь-2, 40, 41;

• ж/м Тополь-3, 12;

• Запорожское шоссе, 4, 48;

• пр. Гагарина, 96, 98;

• пр. Богдана Хмельницкого, 131;

• ул. Александра Конисского, 17;

• ул. Сичевых Стрельцов, 89;

• ул. Вознесенская, 36.

Центральный район:

• ул. Леонида Стромцова, 4, 6;

• Сичеславская Набережная, 10;

• пр. Поля, 82;

• пр. Леси Украинки, 31.

Чечеловский район:

• ул. Кедрина, 60;

• ул. Национальной Гвардии, 17;

• пр. Богдана Хмельницкого, 28;

• пр. Богдана Хмельницкого, 34;

• ул. Кленова, 1;

• проспект Нигояна, 43;

• ул. Павла Чубинского, 2;

• ул. Надежды Алексеенко, 30;

• ул. Янгеля, 13;

• ул. Титова, 1,16.

Новокодацкий район:

• ул. Савкина, 2;

• ул. Метростроевская, 3;

• переулок Парусный, 13;

• площадь Новокодацкая, 7;

• ул. Даниила Галицкого, 22;

• на перекрестке улицы Волжской и Каменской;

• ул. Даниила Галицкого, 27;

• ул. Каменская, 34;

• ул. Караваева, 48;

• на перекрестке улицы Новоорловской и Воздухофлотской.

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