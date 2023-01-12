Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Куда выбрасывать новогодние елки в Днепре: адреса

Сегодня 15:51
просмотров

В Днепре снова работают пункты для утилизации елок.

Новости Днепра про Куда выбрасывать новогодние елки в Днепре: адреса

Праздники закончились и новогодняя елка уже не нужна. В этом году в нашем городе будут снова работать пункты утилизации деревьев.

Есть около 60 мест в разных районах города, куда можно принести елку после праздников. Деревья с 19 января будет перерабатывать дробильная машина.

Амур-Нижнеднепровский район:

• Донецкое шоссе, 15;
• ул. Высоцкого, 4;
• ул. Шолохова, 7;
• ул. Решетиловская, 20;
• ул. Калиновая, 83;
• переулок Крушельницкой, 1;
• ул. Богомаза, 188;
• проспект Мануйловский, 75.

Индустриальный район:
• пр. Слобожанский, 78;
• пр. Мира, 47;
• пр. Калнышевского, 5;
• пр. Калнышевского, 45.

Самарский район:
• ул. 20-летия Победы, 7;
• ул. Карагандинская, 9 А;
• ул. Энергетиков, 7;
• ул. Вознюка, 3Б;
• ул. Электрическая, 19;
• ул. Семафорная, 20;
• ул. Семафорная, 38;
• ул. Агнии Барто, 7.

Соборный район:
• пр. Героев, 46;
• пр. Героев, 11 подъезд 2;
• пр. Героев, 21;
• пр. Героев, 37;
• ул. Набережная Победы, 108, корп. 10;
• переулок Экипажный, 3;
• ул. Дмитрия Донцова, 2;
• пр. Яворницкого, 45 А;
• ул. Сичеславская Набережная, 39;
• пр. Гагарина, 177.

Шевченковский район:
• ж/м Тополь-1, 15;
• ж/м Тополь-2, 40, 41;
• ж/м Тополь-3, 12;
• Запорожское шоссе, 4, 48;
• пр. Гагарина, 96, 98;
• пр. Богдана Хмельницкого, 131;
• ул. Александра Конисского, 17;
• ул. Сичевых Стрельцов, 89;
• ул. Вознесенская, 36.

Центральный район:
• ул. Леонида Стромцова, 4, 6;
• Сичеславская Набережная, 10;
• пр. Поля, 82;
• пр. Леси Украинки, 31.

Чечеловский район:
• ул. Кедрина, 60;
• ул. Национальной Гвардии, 17;
• пр. Богдана Хмельницкого, 28;
• пр. Богдана Хмельницкого, 34;
• ул. Кленова, 1;
• проспект Нигояна, 43;
• ул. Павла Чубинского, 2;
• ул. Надежды Алексеенко, 30;
• ул. Янгеля, 13;
• ул. Титова, 1,16.

Новокодацкий район:
• ул. Савкина, 2;
• ул. Метростроевская, 3;
• переулок Парусный, 13;
• площадь Новокодацкая, 7;
• ул. Даниила Галицкого, 22;
• на перекрестке улицы Волжской и Каменской;
• ул. Даниила Галицкого, 27;
• ул. Каменская, 34;
• ул. Караваева, 48;
• на перекрестке улицы Новоорловской и Воздухофлотской.

Читайте также:

Новости Днепра про Куда выбрасывать новогодние елки в Днепре: адресаУкраїнська Новости Днепра про Куда выбрасывать новогодние елки в Днепре: адресаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает
    Новости Днепра
    Сегодня 17:14
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает

    Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый…

    В Днепре снова не будут включать уличное освещение
    Новости Днепра
    Сегодня 16:36
    В Днепре снова не будут включать уличное освещение

    В Днепре сегодня не будет уличного освещения.

    По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:17
    По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)

    В Днепре снова снизился уровень воды.

    До +7: в Днепре в ближайшее время потеплеет
    Новости Днепра
    Сегодня 14:51
    До +7: в Днепре в ближайшее время потеплеет

    Начало января оказалось морозным. Но уже с середины месяца в…

    Последние новости

    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает

    Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый год – китайский.  В Поднебесной он считается «годом Судьбы» и обещает всем перемены. Чтобы повезло нужно надеть красное, попробовать китайские пельмени и убрать в квартире.

    Сегодня 17:14
    просмотров
    В Днепре снова не будут включать уличное освещение
    В Днепре снова не будут включать уличное освещение

    В Днепре сегодня не будет уличного освещения.

    Сегодня 16:36
    просмотров
    Война, Залужный и Бандера: какие статьи в «Википедии» украинцы читали чаще всего в 2022 году
    Война, Залужный и Бандера: какие статьи в «Википедии» украинцы читали чаще всего в 2022 году

    Наибольшей популярностью пользовалась статья, посвященная полномасштабному вторжению россии.

    Сегодня 16:27
    0
    просмотров
    Шторм, затопленные базы и кафе: какая ситуация сейчас в оккупированной Кирилловке
    Шторм, затопленные базы и кафе: какая ситуация сейчас в оккупированной Кирилловке

    Поселок городского типа Кирилловка находится под оккупацией с весны 2022 года.

    Сегодня 15:59
    0
    просмотров
    По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)
    По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)

    В Днепре снова снизился уровень воды.

    Сегодня 15:17
    0
    просмотров
    До +7: в Днепре в ближайшее время потеплеет
    До +7: в Днепре в ближайшее время потеплеет

    Начало января оказалось морозным. Но уже с середины месяца в Днепре станет теплее.

    Сегодня 14:51
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине руководитель благотворительного фонда «зарабатывал», помогая уклонистам
    На Днепропетровщине руководитель благотворительного фонда «зарабатывал», помогая уклонистам

    На Днепропетровщине задержали руководителя БФ, помогавшего уклонистам.

    Сегодня 14:25
    0
    просмотров
    Отключения не совпадают с графиком ДТЕК: как узнать, когда не будет света
    Отключения не совпадают с графиком ДТЕК: как узнать, когда не будет света

    В связи с похолоданием в Днепре действуют аварийные отключения света, поскольку выросло количество потребляемой энергии и область превышает свои лимиты. Но как только погода стабилизируется и станет теплее – регион вновь вернется к плановым графикам. Журналисты dnepr.info узнали, как разобраться…

    Сегодня 14:15
    просмотров
    В Днепре ходят странные меченые доллары, нигде не принимают
    В Днепре ходят странные меченые доллары, нигде не принимают

    У Дніпрі ходять дивні долари зі штампами.

    Сегодня 13:47
    просмотров
    В Днепре на Старомостовой площади под ломбардом лежит мужчина: приехала полиция
    В Днепре на Старомостовой площади под ломбардом лежит мужчина: приехала полиция

    Мужчина жив.

    Сегодня 13:38
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх