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Куда в Днепре отнести новые и подержанные одежды и вещи на благотворительность

Сегодня 11:35
просмотров

В Днепре в это воскресенье устроили сбор вещей на благотворительность.

Новости Днепра про Куда в Днепре отнести новые и подержанные одежды и вещи на благотворительность

В первое воскресенье месяца благотворительная организация «Шаг с надеждой» устраивает сбор вещей для переселенцев. Можно приносить как новые вещи, так и подержанные, но если они постираны и в хорошем состоянии.

Будем собирать чистые, постиранные ВЕЩИ для семей-переселенцев и зимнюю одежду, для всех, кто нуждается в тепле в зиму, — говорится в сообщении.

Что можно приносить:

  • Одежда детская/женская/мужская
  • Обувь
  • Вещи быта
  • Полотенца/постельное белье
  • Посуда и др.

Поэтому самое время устроить большую уборку и разобрать ненужные вещи, которые могут оказаться полезными для кого-то.

Новости Днепра про Куда в Днепре отнести новые и подержанные одежды и вещи на благотворительность

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Новости Днепра про Куда в Днепре отнести новые и подержанные одежды и вещи на благотворительностьУкраїнська Новости Днепра про Куда в Днепре отнести новые и подержанные одежды и вещи на благотворительностьРусский

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