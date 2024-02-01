Куда в Днепре отнести новые и подержанные одежды и вещи на благотворительность

В первое воскресенье месяца благотворительная организация «Шаг с надеждой» устраивает сбор вещей для переселенцев. Можно приносить как новые вещи, так и подержанные, но если они постираны и в хорошем состоянии.
Будем собирать чистые, постиранные ВЕЩИ для семей-переселенцев и зимнюю одежду, для всех, кто нуждается в тепле в зиму, — говорится в сообщении.
Что можно приносить:
Поэтому самое время устроить большую уборку и разобрать ненужные вещи, которые могут оказаться полезными для кого-то.
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