Куда пойти в Днепре 1 января: полный список новогодних локаций

1 января в Днепре откроются новогодние локации в рамках программы «От Рождества в Рождество».
1 января с 11:00 до 15:00 днепрян ждут: анимация для детей, конкурсы, розыгрыши, призы, угощение вкусными горячими блюдами.
Всего работает 44 локации в разных районах Днепра. Поэтому если вы не хотите сидеть сегодня дома – вот адреса:
Эти локации будут работать еще 7 января.
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