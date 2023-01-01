Куда пойти в Днепре 1 января: полный список новогодних локаций

Для тех, кто не хочет сидеть на дому 1 января, откроются новогодние локации в разных районах города.

1 января в Днепре откроются новогодние локации в рамках программы «От Рождества в Рождество».

1 января с 11:00 до 15:00 днепрян ждут: анимация для детей, конкурсы, розыгрыши, призы, угощение вкусными горячими блюдами.

Всего работает 44 локации в разных районах Днепра. Поэтому если вы не хотите сидеть сегодня дома – вот адреса:

Эти локации будут работать еще 7 января.

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