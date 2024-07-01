Куда обращаться за помощью жителям Днепра, чье имущество пострадало из-за обстрела 1 июля

В Днепре работает штаб помощи Соборной администрации, куда могут обращаться жители, имущество которых пострадало из-за ракетных обстрелов 1 июля.
Для пострадавших организован штаб помощи администрации Соборного района. Он работает в школе №140 (ул. Мандрыковская, 151) с 09:00 до 18:00.
Также за помощью в случае, если ваш дом ОСМД/ЖСК получил повреждения в результате ракетных обстрелов, можно обратиться в департамент по вопросам самоорганизации населения по телефону: 0633409477.
Мэр Днепра Борис Филатов объяснил, как работает механизм возмещения.
Пострадавшие должны написать заявление в полицию – чтобы они официально были признаны пострадавшими. Далее необходимо подать заявку на участие в государственной программе «єВосстановление».
С оформлением всех необходимых актов и документов вам помогут в пунктах районных администраций. Их всегда разворачивают у мест обстрелов, – отметил Филатов.
Если горожане не смогут получить деньги из «єВосстановления», тогда возмещением займутся райадминистрации.
В случае, если какой-то из вашего незарегистрированного имущества (гаражи, пристройки, сараи, летние курни и т.п.) пострадал от обстрелов, город свяжет вас с благотворительными фондами, которые могут предоставить на это компенсацию.
Или мы обеспечим вас пленкой, шифером и другими стройматериалами. Потому что ни мэрия, ни областная военная администрация, ни правительство не оставят вас один на один с этой бедой. Даже если вам некогда разбираться, кто, где и за что отвечает, – заметил мэр Днепра.
Напомним, в Днепре из-за ночной ракетной атаки повреждены 80 частных домов и 19 многоэтажек. Избиты 2 учебных заведения и амбулатория. Задело магазины, аптеку и авто.
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