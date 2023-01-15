Куда обращаться тем, у кого пропали без вести знакомые, что жили в Днепре в разрушеном доме

Полиция Днепра продолжает устанавливать пропавших без вести после вчерашней трагедии на Победе.

В настоящее время на городе трагедии в Днепре работают сотрудники Нацполиции, фиксирующие последствия военного преступления.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, по состоянию на данный момент полицейские приняли 37 заявлений от граждан. 30 из них о без вести пропавших, которые могут быть под завалами.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко говорил о 40 людях судьба которых неизвестна.

Полиция Днепра для скорейшей установки безвестно пропавших обращается к горожанам, в первую очередь к тем, у кого в результате вчерашнего террора перестали выходить на связь родные и знакомые, проживавшие или могли находиться в разрушенном доме.

Просьба обращаться по телефонам: +380 (93) 665 95 82

+380 (50) 622 89 46.

По состоянию на 9:30 известно о 20 погибших, 38 спасенных и 73 раненых.

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