Куда обращаться тем, у кого пропали без вести знакомые, что жили в Днепре в разрушеном доме

В настоящее время на городе трагедии в Днепре работают сотрудники Нацполиции, фиксирующие последствия военного преступления.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, по состоянию на данный момент полицейские приняли 37 заявлений от граждан. 30 из них о без вести пропавших, которые могут быть под завалами.
Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко говорил о 40 людях судьба которых неизвестна.
Полиция Днепра для скорейшей установки безвестно пропавших обращается к горожанам, в первую очередь к тем, у кого в результате вчерашнего террора перестали выходить на связь родные и знакомые, проживавшие или могли находиться в разрушенном доме.
Просьба обращаться по телефонам: +380 (93) 665 95 82
+380 (50) 622 89 46.
По состоянию на 9:30 известно о 20 погибших, 38 спасенных и 73 раненых.
Читайте также:
Автор:
Из-под завалов дома спасли женщину.
У всех поступивших в больницу после взрыва в Днепре лица…
Девушка, сидевшая на руинах дома и чье фото облетела все…
Житель Днепра ищет своих знакомых, которые были в доме на…
Из-под завалов дома спасли женщину.
У всех поступивших в больницу после взрыва в Днепре лица были залиты кровью.
Девушка, сидевшая на руинах дома и чье фото облетела все соцсети, рассказала об ударе.
Житель Днепра ищет своих знакомых, которые были в доме на момент удара.
По Днепру выпустили сверхзвуковую советскую ракету, используемую для уничтожения авианосцев.
Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной.
В Днепре объявлен траур по погибшим в доме на Победе.
Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал ракетную атаку, нанесенную Россией по жилому дому в Днепре 14 января.
Глава Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан объявил денежное вознаграждение за достоверные данные о летчике, который совершил ракетную атаку по многоэтажке в городе 14 января.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку по Днепру 14 января. Он заверил, что все причастные к этому ужасному террору будут наказаны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!