Кубок Мира по кикбоксингу наш: криворожские спортсмены заняли призовые места

Хорошие новости!

В Будапеште с 15 по 18 июня проходил Кубок Мира по кикбоксингу Wako. Об этом сообщил тренер клуба «Барс» Виталий Билык в Facebook.

В соревнованиях приняли участие воспитанники ДЮСШ №2 Ингулецкого района. Всего соревновались 2024 участника из 43 стран мира.

Воспитанники ДЮСШ №2 добыли в борьбе следующие места:

1 место — Назарий Винниченко;

2 место — Станислав Винничук и Александра Птухова.

Поздравляем спортсменов и спортсменку и желаем новых спортивных достижений!

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