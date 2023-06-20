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  • Кубок Мира по кикбоксингу наш: криворожские спортсмены заняли призовые места

Кубок Мира по кикбоксингу наш: криворожские спортсмены заняли призовые места

Сегодня 08:00
просмотров

Хорошие новости!

Новости Днепра про Кубок Мира по кикбоксингу наш: криворожские спортсмены заняли призовые места

В Будапеште с 15 по 18 июня проходил Кубок Мира по кикбоксингу Wako. Об этом сообщил тренер клуба «Барс» Виталий Билык в Facebook.

В соревнованиях приняли участие воспитанники ДЮСШ №2 Ингулецкого района. Всего соревновались 2024 участника из 43 стран мира.

Воспитанники ДЮСШ №2 добыли в борьбе следующие места:

1 место — Назарий Винниченко;
2 место — Станислав Винничук и Александра Птухова.

Поздравляем спортсменов и спортсменку и желаем новых спортивных достижений!

Новости Днепра про Кубок Мира по кикбоксингу наш: криворожские спортсмены заняли призовые места

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Новости Днепра про Кубок Мира по кикбоксингу наш: криворожские спортсмены заняли призовые местаУкраїнська Новости Днепра про Кубок Мира по кикбоксингу наш: криворожские спортсмены заняли призовые местаРусский

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