Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Кто из жителей Днепра может претендовать на денежную помощь ко Дню независимости и как ее получить

Кто из жителей Днепра может претендовать на денежную помощь ко Дню независимости и как ее получить

Сегодня 17:25
просмотров

Жителям Днепра в 2024 году ко Дню независимости выплатят денежную помощь от 450 до 3,1 тыс грн. Правда, ожидать ее стоит не всем, а лишь некоторым категориям лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Новости Днепра про Кто из жителей Днепра может претендовать на денежную помощь ко Дню независимости и как ее получить

Журналисты dnepr.info узнали, каким категориям следует ожидать финансовую помощь к празднику и что нужно, чтобы ее получить.

Что нужно, чтобы получить помощь в 2024 году

Заявление на разовую денежную помощь необходимо подать до 1 августа. Сделать это необходимо в ПФУ. Если по каким-то причинам человек не успеет подать заявление до указанного срока, он может сделать это до 1 октября 2024 года.

Механизм выплаты

Пенсионерам деньги выплатят вместе с пенсией, в августе 2024 года. Им не нужно дополнительно обращаться в ПФУ. 

Средства, предназначенные для ветеранов войны, которые проходят службу или работают и пока еще не являются пенсионерами, будут направлены на счета воинских частей и организаций, где они проходят службу или работают. Но для этого им необходимо подать заявление.

Для тех, кто имеет право на выплату и при этом не является пенсионером или ветераном войны выплата будет направлена на текущий счет в банке. Для ее получения им необходимо написать заявление в ПФУ.

Кому положены выплаты

Средства могут получить лица, получившие инвалидность в результате войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и при этом признанных лицам с инвалидностью от общего заболевания.

На помощь могут претендовать участники боевых действий, пострадавшие в результате Революции Достоинства, те, кто имеет особые заслуги перед Родиной, члены семей погибших или умерших ветеранов войны, родные погибших и умерших защитников и защитниц Украины, женам, мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не заключили брак второй раз.

Выплатить помощь обещают и женам и мужьям участников войны и жертв нацистских предследований, которые при жизни получили инвалидность, участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, тем кто был насильственно вывезен на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков.

Сумма выплат

Родные умерших или погибших участников войны и тех, кто содержался в гетто могут получить от 450 до 650 грн, те, кто имеет особые заслуги перед Родиной – 3,1 тыс грн, участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства – 1 тыс грн. Лица, получившие инвалидность в результате войны I  группы – 3,1 тыс грн, II – 2,9 тыс грн, III группы 2,7 тыс грн.

Читайте также:

Новости Днепра про Кто из жителей Днепра может претендовать на денежную помощь ко Дню независимости и как ее получитьУкраїнська Новости Днепра про Кто из жителей Днепра может претендовать на денежную помощь ко Дню независимости и как ее получитьРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Что сейчас происходит в многоэтажке в Днепре, в которую попала ракета 28 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 15:42
    Что сейчас происходит в многоэтажке в Днепре, в которую попала ракета 28 июня

    Возле дома в Днепре, в который 28 июня попала ракета,…

    Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка
    Новости Днепра
    Сегодня 15:01
    Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

    Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража…

    В Днепре чиновники и предприниматели украли из бюджета 1,2 млн грн на утеплении детских садов
    Новости Днепра
    Сегодня 14:49
    В Днепре чиновники и предприниматели украли из бюджета 1,2 млн грн на утеплении детских садов

    В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за…

    В Днепропетровской области бывшая промзона стала природоохранной территорией
    Новости Днепра
    Сегодня 14:34
    В Днепропетровской области бывшая промзона стала природоохранной территорией

    В Кривом Роге существует ландшафтный заказник, ранее бывший промзоной.

    Последние новости

    Что сейчас происходит в многоэтажке в Днепре, в которую попала ракета 28 июня
    Что сейчас происходит в многоэтажке в Днепре, в которую попала ракета 28 июня

    Возле дома в Днепре, в который 28 июня попала ракета, продолжается разбор завалов.

    Сегодня 15:42
    2
    просмотров
    Шаг к удорожанию горючего: в Раде анонсировали повышение акцизов
    Шаг к удорожанию горючего: в Раде анонсировали повышение акцизов

    Горючее может подорожать уже с 1 сентября.

    Сегодня 15:22
    1
    просмотров
    Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка
    Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

    Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража в том же районе – все зависит от состояния строения, времени его постройки, и того, как бывшие владельцы ухаживали за недвижимостью. В частном доме есть немало преимуществ, например, у владельца…

    Сегодня 15:01
    1
    просмотров
    В Днепре чиновники и предприниматели украли из бюджета 1,2 млн грн на утеплении детских садов
    В Днепре чиновники и предприниматели украли из бюджета 1,2 млн грн на утеплении детских садов

    В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за растрату бюджетных средств.

    Сегодня 14:49
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области бывшая промзона стала природоохранной территорией
    В Днепропетровской области бывшая промзона стала природоохранной территорией

    В Кривом Роге существует ландшафтный заказник, ранее бывший промзоной.

    Сегодня 14:34
    1
    просмотров
    В Днепре десятки жителей отдыхают на пляжах, несмотря на запрет
    В Днепре десятки жителей отдыхают на пляжах, несмотря на запрет

    В Днепре горожане продолжают отдыхать на пляжах, которые официально закрыты.

    Сегодня 13:54
    2
    просмотров
    История возникновения и популярность чипсов
    История возникновения и популярность чипсов

    Интересная информация!

    Сегодня 13:51
    2
    просмотров
    В Днепре почти полностью обесточена многоэтажка, изуродованная в результате атаки 28 июня.
    В Днепре почти полностью обесточена многоэтажка, изуродованная в результате атаки 28 июня.

    Многоэтажка в Днепре, частично разрушенная в результате ракетной атаки 28 июня, почти повесть обесточена.

    Сегодня 13:36
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за зарядки телефона чуть не сгорела квартира
    На Днепропетровщине из-за зарядки телефона чуть не сгорела квартира

    В Кривом Роге на Днепропетровщине из-за зарядного устройства чуть не сгорела квартира.

    Сегодня 13:25
    1
    просмотров
    Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные
    Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

    В Днепре после атак врага пострадало и скрылось большое количество домашних животных.

    Сегодня 13:00
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх