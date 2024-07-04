Кто из жителей Днепра может претендовать на денежную помощь ко Дню независимости и как ее получить

Жителям Днепра в 2024 году ко Дню независимости выплатят денежную помощь от 450 до 3,1 тыс грн. Правда, ожидать ее стоит не всем, а лишь некоторым категориям лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Журналисты dnepr.info узнали, каким категориям следует ожидать финансовую помощь к празднику и что нужно, чтобы ее получить.

Что нужно, чтобы получить помощь в 2024 году

Заявление на разовую денежную помощь необходимо подать до 1 августа. Сделать это необходимо в ПФУ. Если по каким-то причинам человек не успеет подать заявление до указанного срока, он может сделать это до 1 октября 2024 года.

Механизм выплаты

Пенсионерам деньги выплатят вместе с пенсией, в августе 2024 года. Им не нужно дополнительно обращаться в ПФУ.

Средства, предназначенные для ветеранов войны, которые проходят службу или работают и пока еще не являются пенсионерами, будут направлены на счета воинских частей и организаций, где они проходят службу или работают. Но для этого им необходимо подать заявление.

Для тех, кто имеет право на выплату и при этом не является пенсионером или ветераном войны выплата будет направлена на текущий счет в банке. Для ее получения им необходимо написать заявление в ПФУ.

Кому положены выплаты

Средства могут получить лица, получившие инвалидность в результате войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и при этом признанных лицам с инвалидностью от общего заболевания.

На помощь могут претендовать участники боевых действий, пострадавшие в результате Революции Достоинства, те, кто имеет особые заслуги перед Родиной, члены семей погибших или умерших ветеранов войны, родные погибших и умерших защитников и защитниц Украины, женам, мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не заключили брак второй раз.

Выплатить помощь обещают и женам и мужьям участников войны и жертв нацистских предследований, которые при жизни получили инвалидность, участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, тем кто был насильственно вывезен на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков.

Сумма выплат

Родные умерших или погибших участников войны и тех, кто содержался в гетто могут получить от 450 до 650 грн, те, кто имеет особые заслуги перед Родиной – 3,1 тыс грн, участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства – 1 тыс грн. Лица, получившие инвалидность в результате войны I группы – 3,1 тыс грн, II – 2,9 тыс грн, III группы 2,7 тыс грн.

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