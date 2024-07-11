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  • Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец

Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец

Сегодня 15:29
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26 июля стартуют XXXIII Летние Олимпийские игры во Франции. Олимпиада-2024 будет длиться до 11 августа. Стало известно, что от Украины в разных видах спорта в соревнованиях будут участвовать 124 спортсмена и спортсменки, из которых 8 человек непосредственно из Днепра.

Новости Днепра про Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-8 спортсменов из Днепра, которые будут участвовать в Олимпиаде-2024.

Плавание

Александр Желтяков пловец и чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров, призер юниорского чемпионата Европы и рекордсмен Украины, родился в 2005 году. С самого детства ему нравилось плавать, сначала посещал бассейн  с родителями, они, видя увлечение ребенка, поддерживали его интерес к плаванию. Позже они стали развивать спортивный талант Александра и всячески его поддерживать, если на пути спортсмена случались неудачи.

В конце 2023 году он установил рекорд Украины по плаванию на спине, преодолев дистанцию в 200 метро за 1:50.25. Тогда же он получил две олимпийские лицензии на плаванию на 100 и 200 метров на спине. В этой дисциплине на Олимпийских играх никто не представлял Украину на протяжении 12 лет.  Его тренировочной базой является бассейн «Метеор».

Новости Днепра про Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец

Легкая атлетика: прыжки, молот и бег

Легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих родилась в 2001 году в Днепре. Сначала родители решили отдать ее на карате – этим видом спорта занималась старшая сестра Ярославы, но ей это не понравилось и она стала заниматься легкой атлетикой, бегом с барьерами и прыжками в длину и высоту. Параллельно с занятием спортом девушка занималась рисованием в стиле абстракции и даже участвовала в разных конкурсах, но любовь к спорту победила.

Начала участвовать в различных спортивных соревнованиях в 2016 году. В 2020 году стала «Заслуженным мастером спорта Украины». На Олимпийских играх в Токио в том же году стала бронзовой призеркой. В 2024 году на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих вначале установила новый национальны рекорд, прыгнув в высоту на 2,07 метра, а после —  побила мировой рекорд, державшийся с 1987 года и прыгнула на 2,10 метра в высоту.

Новости Днепра про Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец

Михаил Кохан – легкоатлет из Днепра, специализирующийся в метании молота. Уже в 16 лет, в 2017 году он вошел в состав украинской национальной сборной и выступил на юношеском мировом первенстве и завоевал на соревнованиях золотую медаль.

На июльских соревнованиях Мемориал Иштвана Бьюлаи Кохан в 2024 году он  занял второе место, метнув молот на 80,5 метров. Накануне этих соревнований Кохан завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги во Франции. Тогда его результат составил 75,13 метра.

В его активе уже есть выступление на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Он тогда стал самым молодым участником соревнований по метанию молода и самым молодым легкоатлетом в истории Олимпиад, которому удалось метнуть молот на расстояние более 80 метров. С Токио он привез четвертое место.

Новости Днепра про Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец

Анна Рыжикова – легкоатлетка, специализирующаяся на беге на 400 метров с барьерами и эстафете 4х400 метров.  С детства занимается спортом. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне заняла 3 место в эстафете. Является многократной чемпионкой Украины, призером международных соревнований и первенств планеты. Олимпийскую лицензию получила в составе украинской команды смешанной эстафеты, финишировав второй в забеге в Нассау на Багамах.

Новости Днепра про Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец

Теннис

Людмила и Надежда Киченок – две сестры-теннисистки. Старшей является Надежда – она появилась на свет на 10 минут раньше сестры. В детстве занимались танцами. Их отец – занимался легкой атлетикой. Еще одно хобби сестер в юные годы – рыбалка в компании дяди. С теннисом близняшки «познакомились» семь лет на одном из кортов в Крыму.

По приезду домой родители нашли для девочек клуб, где они занимались. По рассказам сестер, цели сделать теннис делом жизни у них не было. Сначала они играли просто ради удовольствия, а желание перейти на новый уровень появилось позже.

Новости Днепра про Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец

Скалолазание

Евгения Казбекова – многоразовая чемпионка Украины по скалолазанию. Женя – дочка спортсменов-скалолазов. Когда она была маленькой родители брали ее с собой на тренировки, а в 8 лет она сама заявила им, что хочет также заняться этим видом спорта.

В 11 лет стала  первой девочкой в мире, которая смогла преодолеть горный маршрут сложности 8а. В 16 лет она стала Чемпионкой Украины и с тех пор удерживает этот титул. Как говорит сама спортсменка, в скалолазании она видит свой смысл жизни и способ самовыражения.

22 июня 2024 года она впервые завоевала для Украины лицензию на Олимпийские игры в Париже. Евгения стала первой представительницей страны в этой дисциплине.

Новости Днепра про Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец

Борьба

В этом виде спорта будет выступать житель Днепра Мураз Мчедлидзе. Он чемпион Европы среди юниоров и многоразовый призер чемпионатов мира и Европы в младших возрастных группах. Изначально первым тренером спортсмена был его отец – украинский и грузинский борец вольным стилем, участник Олимпийских игр 2000 года. Интерес к спорту Мураз начал проявлять в детстве, серьезно заниматься – в 10 лет.

Новости Днепра про Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец 

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Новости Днепра про Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловецУкраїнська Новости Днепра про Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловецРусский

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