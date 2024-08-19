Кто из спортсменов Днепра и области представит Украину на Паралимпиаде-2024

20 спортсменов из Днепропетровщины будут представлять нашу страну на Паралимпиаде-2024 в Париже, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Они будут бороться за награды в 8 видах спорта:
Пара легкая атлетика: Оксана Ботурчук, Владислав Белый, Владислав Загребельный, Зоя Евсий, Анастасия Москаленко, Наталья Кобзарь, Юлия Шуляр.
Пара плавания: Анна Стеценко, Ирина Пойда, Антон Коль, Дмитрий Ванзенко.
Волейбол сидя: Дмитрий Мельник, Алексей Харламов.
Пара шаровая стрельба: Виталий Плакущий, Ирина Ляху.
Пара бадминтона: Александр Чирков, Оксана Козина.
Пара дзюдо: Руфат Магомедов.
Бочча: Артем Колинько.
Пара академической гребли: Анна Шеремет.
До старта соревнований осталось – неделя. Главное первенство четырехлетия будет проходить в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.
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