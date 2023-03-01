Кто сегодня в Днепре остался без воды: адреса и причина

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Тепличной, 32-35 и ул. Центральной, 50 (пос. Новоалександровка) прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, из-за повреждения водопровода в подвале дома по ул. Квитки Цисык, 14 прекращено водоснабжение:
Ремонтные работы проводит ОСМД.
Обновлено: также прекращено водоснабжение улицы Парковой. Подробности:
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