Кто сегодня в Днепре остался без воды: адреса и причина

Кроме того, из-за повреждения водопровода в подвале дома по ул. Квитки Цисык, 14 прекращено водоснабжение:

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Тепличной, 32-35 и ул. Центральной, 50 (пос. Новоалександровка) прекращено водоснабжение:

Во вторник, 28 февраля, в 17:57 на линию «101» сообщили…

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