Кто сегодня может не платить за коммуналку: что нужно знать днепрянам

Недавнее решение НКРЭКУ об установлении новых тарифов на услуги центрального водоснабжения и водоотвода возмутило украинцев.

Согласно статье 7 закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», не платить за жилищно-коммунальные услуги могут граждане, которые более 30 дней не жили в своей квартире или доме. Такая норма действовала задолго до введения в Украине военного положения.

Украинцы, которые решат воспользоваться таким правом, могут рассчитывать, что поставщик услуг произведет перерасчет. Тогда оплату должны списать, или же будет переплата. Для этого необходимо обратиться с заявлением к поставщику услуг и предоставить справку об отсутствии в своем доме.

Таким документом может стать:

справка внутренне перемещенного лица

справка о прохождении лечения

справка о прохождении военной службы

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