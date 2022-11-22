Кто потерял: в Днепре на ж/м Парус заметили лису

В Днепре на жилом массиве Парус местные жители заметили лису.
Видео они опубликовали в соцсети.
Животное сидит во дворе одного из домов. Это чья-то лиса или она откуда-то прибежала – пока неизвестно.
Напомним, это не первый раз в Днепре по улицам гуляют лисы. Буквально недавно мы писали, что по проспекту Богдана Хмельницкого черно-бурая лиса гуляла среди машин.
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