Кто потерял: в Днепре на ж/м Парус заметили лису

Это не первая лиса, которая гуляет по улицам города.

В Днепре на жилом массиве Парус местные жители заметили лису.

Видео они опубликовали в соцсети.

Животное сидит во дворе одного из домов. Это чья-то лиса или она откуда-то прибежала – пока неизвестно.

Напомним, это не первый раз в Днепре по улицам гуляют лисы. Буквально недавно мы писали, что по проспекту Богдана Хмельницкого черно-бурая лиса гуляла среди машин.

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