Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора

В четверг, 17 ноября, Суспильне обнародовало список из десяти финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2023. Финал состоится ровно через месяц — 17 декабря в Киеве.

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Все вырученные средства будут переданы в помощь украинской армии.

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