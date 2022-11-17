Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора

В четверг, 17 ноября, Суспильне обнародовало список из десяти финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2023. Финал состоится ровно через месяц — 17 декабря в Киеве.
Участники финала:
2TONE — «Цветок»
Angelina— «Stronger»
DEMCHUK —«Alive»
FIINKA — «Довбуш»
Jerry Heil—«WHEN GOD SHUT THE DOOR»
KRUT — «Колыбельная»
Moisei — «I’m Not Alone»
OY Sound System — «Ой, тоскую»
Tember Blanche — «Я дома»
TVORCHI — «Heart Of Steel»
Напомним, Евровидение-2023 пройдет в Великобритании.
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Яна Юхименко
Автор:
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