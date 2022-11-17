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Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора

Сегодня 16:52
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Суспільне избрало финалистов украинского нацотбора.

Новости Днепра про Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора

В четверг, 17 ноября, Суспильне обнародовало список из десяти финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2023. Финал состоится ровно через месяц — 17 декабря в Киеве.

Участники финала:

2TONE — «Цветок»

Angelina— «Stronger»

DEMCHUK —«Alive»

FIINKA — «Довбуш»

Jerry Heil—«WHEN GOD SHUT THE DOOR»

KRUT — «Колыбельная»

Moisei — «I’m Not Alone»

OY Sound System — «Ой, тоскую»

Tember Blanche — «Я дома»

TVORCHI — «Heart Of Steel»

Напомним, Евровидение-2023 пройдет в Великобритании.

Новости Днепра про Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора

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Новости Днепра про Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов НацотбораУкраїнська Новости Днепра про Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов НацотбораРусский

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