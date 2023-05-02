Криворожский спортсмен завоевал золото на чемпионате Грузии по плаванию

С 29 по 30 апреля в Грузии проходил чемпионат по плаванию. Криворожский спортсмен завоевал золото и серебро. Об этом говорится на странице Детско-юношеской спортивной школы №2.
Чемпионат проходил в городе Тбилиси. Криворожский спортсмен Иван Жеребило завоевал первое место на дистанции 50 метров брассом. Второе место занял на дистанции 100 метров брассом. Кроме этого спортсмен участвовал еще и в эстафетном плавании и также занял там второе место.
Подготовкой спортсмена занималась Лилия Белая.
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