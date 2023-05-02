Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Криворожский спортсмен завоевал золото на чемпионате Грузии по плаванию

Сегодня 07:15
просмотров

Поздравляем спортсмена с блестящей победой и желаем новых достижений!

Новости Днепра про Криворожский спортсмен завоевал золото на чемпионате Грузии по плаванию

С 29 по 30 апреля в Грузии проходил чемпионат по плаванию. Криворожский спортсмен завоевал золото и серебро. Об этом говорится на странице Детско-юношеской спортивной школы №2.

Чемпионат проходил в городе Тбилиси. Криворожский спортсмен Иван Жеребило завоевал первое место на дистанции 50 метров брассом. Второе место занял на дистанции 100 метров брассом. Кроме этого спортсмен участвовал еще и в эстафетном плавании и также занял там второе место.

Подготовкой спортсмена занималась Лилия Белая.

Новости Днепра про Криворожский спортсмен завоевал золото на чемпионате Грузии по плаванию

Читайте также:

Новости Днепра про Криворожский спортсмен завоевал золото на чемпионате Грузии по плаваниюУкраїнська Новости Днепра про Криворожский спортсмен завоевал золото на чемпионате Грузии по плаваниюРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра
    Новости Днепра
    27.04.2023 14:51
    На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра

    В боях погибла звезда украинского футзала.

    Более 30 медалей: спортсмены из Днепропетровщины стали лучшими рукопашниками на Кубке Европы
    Новости Днепра
    26.04.2023 18:45
    Более 30 медалей: спортсмены из Днепропетровщины стали лучшими рукопашниками на Кубке Европы

    Поздравляем наших победителей!

    Криворожский спортсмен завоевал двойное «золото» на турнире по карате
    Новости Днепра
    20.04.2023 09:00
    Криворожский спортсмен завоевал двойное «золото» на турнире по карате

    Поздравляем и желаем новых блестящих достижений!

    Украинским спортсменам официально запретили участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами
    Новости Украины
    15.04.2023 14:00
    Украинским спортсменам официально запретили участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами

    Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало указ, который запрещает украинским…

    Последние новости

    Достойно прожил 75 лет: остановилось сердце атамана из Днепропетровщины
    Достойно прожил 75 лет: остановилось сердце атамана из Днепропетровщины

    Днепропетровская область в трауре. Умер атаман Криничанского казацкого Полка Днепропетровского казацкого объединения, генерал-хорунжий казачества, председатель общества СООО "Лада" Анатолий Иванович Титкин. Ему было 76 лет.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Настоящая весна: сегодня днепрян ждет хорошая погода
    Настоящая весна: сегодня днепрян ждет хорошая погода

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Как в фильме «Такси»: на Днепропетровщине водитель гнался за угонщиком его авто
    Как в фильме «Такси»: на Днепропетровщине водитель гнался за угонщиком его авто

    В Каменском районе мужчина на несколько минут оставил свой автомобиль возле магазина, а когда вышел его там не обнаружил. Водитель не растерялся и бросился в погоню за угонщиком.

    Вчера 22:00
    0
    просмотров
    В Украине могут продлить военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
    В Украине могут продлить военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты

    Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения в Украине.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров
    Золото и четыре бронзы: криворожские спортсмены стали одними из лучших
    Золото и четыре бронзы: криворожские спортсмены стали одними из лучших

    Крутой результат показали спортсмены из Кривого Рога в Invictus Games. Это состязание среди военных и ветеранов.

    Вчера 20:30
    0
    просмотров
    Очередной массированный ракетный удар: ситуация на фронте 1 мая
    Очередной массированный ракетный удар: ситуация на фронте 1 мая

    За эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам нашего государства. Российский агрессор цинично продолжает использовать тактику террора.

    Вчера 19:45
    просмотров
    «Их убила Россия»: в сети показали фото детей, погибших в Умани
    «Их убила Россия»: в сети показали фото детей, погибших в Умани

    В сети опубликовали фото детей, которые стали жертвами ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области. Совершив очередной террористический акт 28 апреля, государство-террорист Россия убило 6 маленьких украинцев.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Завтра в Днепре света не будет 12 часов: адреса
    Завтра в Днепре света не будет 12 часов: адреса

    Подготовьтесь!

    Вчера 18:49
    0
    просмотров
    При себе было более 60 пакетов с наркотиками: в Кривом Роге задержали мужчину
    При себе было более 60 пакетов с наркотиками: в Кривом Роге задержали мужчину

    Задержан 21-летний мужчина вчера, на территории Покровского района. Сотрудники полиции установили, что житель причастен к распространению психотропных веществ.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В Днепре в парке «Зеленый гай» женщина застряла на канатной дорожке (ВИДЕО)
    В Днепре в парке «Зеленый гай» женщина застряла на канатной дорожке (ВИДЕО)

    Инцидент произошел сегодня в парке "Зеленый гай".

    Вчера 18:28
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх