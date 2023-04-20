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Криворожский спортсмен завоевал двойное «золото» на турнире по карате

Сегодня 09:00
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Поздравляем и желаем новых блестящих достижений!

Новости Днепра про Криворожский спортсмен завоевал двойное

16 апреля в итальянском городе Лоретто состоялся турнир по карате. В нем участие принял и спортсмен из Кривого Рога Нестеренко Артем, завоевавший две «золотые» награды.

Об этом сообщают на странице детско-юношеской спортивной школы №10 в соцсети.

Артем трижды был бронзовым призером Чемпионата Украины по тхэквондо ВТ.

Спортсмен вместе с семьей был вынужден уехать из Украины в связи с войной и живет в Италии. В их городке и поблизости нет секции тхэквондо ВТ, поэтому парень решил заниматься каратэ.

Уже на первых соревнованиях по карате спортсмен сразу одержал победу.

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