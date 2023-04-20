Криворожский спортсмен завоевал двойное «золото» на турнире по карате

16 апреля в итальянском городе Лоретто состоялся турнир по карате. В нем участие принял и спортсмен из Кривого Рога Нестеренко Артем, завоевавший две «золотые» награды.
Об этом сообщают на странице детско-юношеской спортивной школы №10 в соцсети.
Артем трижды был бронзовым призером Чемпионата Украины по тхэквондо ВТ.
Спортсмен вместе с семьей был вынужден уехать из Украины в связи с войной и живет в Италии. В их городке и поблизости нет секции тхэквондо ВТ, поэтому парень решил заниматься каратэ.
Уже на первых соревнованиях по карате спортсмен сразу одержал победу.
Читайте также:
Автор:
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало указ, который запрещает украинским…
В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.
Пловец из Днепра Александр Желтяков уже имеет лицензию на участие…
Поздравляем с высоким результатом!
20 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Российские войска за прошедшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинской ПВО.
Из-за проведения плановых ремонтных работ 20 апреля жители Днепра останутся без электроснабжения.
В борьбе за Украину погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны в Днепропетровской области Дмитрий Буянов. Трагедия произошла 16 апреля возле Кременной.
Обязательно захватите с собой зонт!
В Днепре слышали взрывы.
Берегите себя!
Жители Днепра сегодня, 19 апреля, вечером услышали взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
В среду, 19 апреля, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.
Сегодня из-за плановых работ ЦЭК в Днепре была остановлена повышающая насосная станция по бульвару Звездный.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!