Криворожский «Кевин»: 3-летний малыш закрылся в квартире и не пускал маму

Как рассказали в патрульной полиции Кривого Рога, на днях в полицию поступил вызов от взволнованной мамы. Женщина рассказала, что ее 3-летний сын закрылся в квартире и не может ее впустить в дом.
В квартире было много опасных вещей, которыми мог раниться мальчик, поэтому мама попросила помощи патрульных.
Приехав по вызову, правоохранители с разрешения мамы залезли в квартиру через окно на втором этаже и открыли дверь.
На место вызвали «скорую». Впрочем, с мальчиком все было хорошо, но медики все равно осмотрели маленького озорника.
Женщина поблагодарила патрульных и пообещала больше не оставлять ребенка самого.
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