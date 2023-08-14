Криворожский «Кевин»: 3-летний малыш закрылся в квартире и не пускал маму

В Кривом Роге малыш закрылся в квартире, оставив маму на улице.

Как рассказали в патрульной полиции Кривого Рога, на днях в полицию поступил вызов от взволнованной мамы. Женщина рассказала, что ее 3-летний сын закрылся в квартире и не может ее впустить в дом.

В квартире было много опасных вещей, которыми мог раниться мальчик, поэтому мама попросила помощи патрульных.

Приехав по вызову, правоохранители с разрешения мамы залезли в квартиру через окно на втором этаже и открыли дверь.

На место вызвали «скорую». Впрочем, с мальчиком все было хорошо, но медики все равно осмотрели маленького озорника.

Женщина поблагодарила патрульных и пообещала больше не оставлять ребенка самого.

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