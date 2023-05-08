Криворожец Владислав Кацко завоевал «серебро» на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу

Первенство континента по фитнесу и бодибилдингу проходит в испанском городе Санта-Сусанна.

На этих соревнованиях отлично выступил наш земляк Владислав Кацко, занявший второе место. Об этом сообщается на фб-странице ФББУ – Национальная Федерация бодибилдинга Украины.

Владислав получил серебро в дисциплине «маскуляр физик» в ростовой категории до 179 см.

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