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  • Криворожец Владислав Кацко завоевал «серебро» на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу

Криворожец Владислав Кацко завоевал «серебро» на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу

Сегодня 06:45
просмотров

Первенство континента по фитнесу и бодибилдингу проходит в испанском городе Санта-Сусанна.

Новости Днепра про Криворожец Владислав Кацко завоевал «серебро» на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу

На этих соревнованиях отлично выступил наш земляк Владислав Кацко, занявший второе место. Об этом сообщается на фб-странице ФББУ – Национальная Федерация бодибилдинга Украины.

Владислав получил серебро в дисциплине «маскуляр физик» в ростовой категории до 179 см.

Новости Днепра про Криворожец Владислав Кацко завоевал «серебро» на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу

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