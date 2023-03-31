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Криворожец стал победителем Кубка Украины по классическому дартсу

Сегодня 10:00
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Криворожец Владислав Омельченко выиграл первый этап Кубка Украины по классическому дартсу.

Новости Днепра про Криворожец стал победителем Кубка Украины по классическому дартсу

На турнире по классическому дартсу – Lviv Open Cup прекрасно выступил ставший победителем наш земляк Владислав Омельченко.

Всего в турнире за титул чемпиона соревновались более полусотни профессиональных дартсменов из разных городов Украины. Среди них – и неоднократные чемпионы Украины Владислав Омельченко (Кривой Рог) и Артем Усик (Черкассы-Киев).

Как раз они и встретились в четвертьфинале: со счетом 4:2 криворожец обыграл Артема Усика. И в финале наш земляк был лучше.

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