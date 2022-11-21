Криворожский вор велосипедов проведет в тюрьме три года: приговор суда

Житель Кривого Рога украл велосипед из подъезда одной из многоэтажек.

Он целенаправленно проник в дом на участке между 3-м и 4-м этажами, убедился, что за ним никто не следит, и совершил кражу. Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

На суде мужчина признал свою вину. Но за плечами у него были судебные приговоры за аналогичные преступления. Поэтому суд решил наказать его на 3 года и 5 месяцев лишения свободы.

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