Криворожский вор велосипедов проведет в тюрьме три года: приговор суда

Он целенаправленно проник в дом на участке между 3-м и 4-м этажами, убедился, что за ним никто не следит, и совершил кражу. Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
На суде мужчина признал свою вину. Но за плечами у него были судебные приговоры за аналогичные преступления. Поэтому суд решил наказать его на 3 года и 5 месяцев лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 21 ноября, 60-летняя женщина вызвала полицию на пр. Петр…
В Днепре можно купить ресторан по цене двухкомнатной квартиры в…
Из-за стабилизационных и аварийных отключений электричества в Днепре жители некоторых…
Такой странный домик находится во дворе на жилом массиве Победа…
Сегодня, 21 ноября, 60-летняя женщина вызвала полицию на пр. Петр Калнышевский. Сосед по комнате ударил ее ножом в шею. Однако наказать злоумышленника уже не удастся – полиция обнаружила его тело возле дома.
В Днепре можно купить ресторан по цене двухкомнатной квартиры в спальном районе. Из помещения можно сделать любой бизнес: от кафе до магазина или кабинета стоматолога.
Спасатели помогают всем – и людям, и животным!
В Кривом Роге полицейские более двух дней разыскивают без вести пропавших мальчишек: 8-летнего Георгия Ковалева и 6-летнего Даниила Литенца.
В Днепре спасли бойца, которому обломок мины попал в хребет.
Из-за стабилизационных и аварийных отключений электричества в Днепре жители некоторых улиц могут чувствовать перебои с водой. Свет может пропасть без предупреждения, а поэтому утренний или вечерний душ, а также мытье головы может внезапно отмениться. Но что делать, когда нужно срочно…
Такой странный домик находится во дворе на жилом массиве Победа – недалеко от яхт-клуба "Сич".
Сегодня ночью в Днепре на жилом массиве Тополь-2 неизвестные угнали мотоцикл Loncin CR5. С номером AE1070AC. Черный цвет.
В Днепре в лесополосе нашли мертвыми двух пенсионеров.
Парламентская ассамблея НАТО признала рф государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!