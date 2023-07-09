Крымский мост полностью перекрыли: сообщается о взрывах (ВИДЕО)

Впоследствии пропагандистские интернет-ресурсы распространили информацию о взрывах в районе моста, а также видео с места событий.
При этом гауляйтер Крыма Сергей Аксенов уверяет, что ракету якобы сбили российские ПВО.
Повреждений и пострадавших, по словам оккупанта, нет.
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