Крымский мост полностью перекрыли: сообщается о взрывах (ВИДЕО)

В воскресенье, 9 июля, на незаконно построенном Крымском мосту полностью перекрыли движение. Оккупационные власти аннексированного полуострова объясняют это попыткой Украины ударить по нему ракетой в районе Керчи.

Впоследствии пропагандистские интернет-ресурсы распространили информацию о взрывах в районе моста, а также видео с места событий.

При этом гауляйтер Крыма Сергей Аксенов уверяет, что ракету якобы сбили российские ПВО.

Повреждений и пострадавших, по словам оккупанта, нет.

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