Круизы по всему миру: Увлекательные путешествия на круизных лайнерах

Кругосветный круиз - это длительный круизный маршрут, который охватывает несколько континентов и длится несколько месяцев. Эти эпические путешествия позволяют путешественникам обогнуть земной шар по морю и посетить множество мест по пути.

Лучшие мировые круизные линии

Когда речь заходит о круизах по миру, лучшие круизные линии класса люкс предлагают уникальные маршруты, исключительный сервис и роскошные удобства. Вот обзор некоторых ведущих мировых круизных линий:

Silversea Cruises

Компания Silversea Cruises известна как одна из самых популярных ультра роскошных круизных линий, предлагающих все включено. На их уютных кораблях размещается менее 600 гостей, что обеспечивает эксклюзивную атмосферу. Все питание, алкогольные напитки, чаевые и неограниченное количество экскурсий включены в тариф. Развлекательные программы, такие как лекции для гостей и кулинарные мастер-классы, обеспечивают развлечения между экзотическими портами. Кругосветные круизы Silversea посещают некоторые из самых популярных мест на всех 7 континентах. В круизе 2023 года на корабле Silver Shadow вы посетите 61 пункт в 31 стране.

Круизы Crystal Cruises

Уже более 30 лет Crystal Cruises является синонимом роскоши и утонченной элегантности. Чтобы сохранить ощущение частной яхты, количество пассажиров ограничено 1 200. Мировые круизы Crystal предлагают разнообразные маршруты, ночевки в известных портах и включенные в стоимость услуги, такие как напитки, WiFi и чаевые. Культурное обогащение — одна из изюминок круизов, где есть возможность изучать местные языки или такие навыки, как тай-чи. Последние маршруты кругосветных круизов охватывают Средиземноморье, Азию, Австралию и Америку на отмеченных наградами лайнерах Crystal Serenity и Crystal Symphony.

Regent Seven Seas Cruises

Компания Regent Seven Seas Cruises стремится обеспечить 6-звездочный сервис на уютных кораблях среднего размера. Кругосветный круиз 2024 года на лайнере Seven Seas Mariner посетит 66 портов в 31 стране. Бесплатные неограниченные береговые экскурсии способствуют культурному погружению в каждый пункт назначения. Компания Regent позаботится обо всех деталях: авиаперелет бизнес-классом, трансферы, неограниченное количество напитков, специализированные рестораны, WiFi и чаевые. Вы можете расслабиться у бассейна или побаловать себя в спа-салоне Canyon Ranch в перерывах между изучением экзотических портов. Regent делает роскошь по системе «все включено»

Бронирование мирового круиза

Бронирование мирового круиза требует более тщательного планирования и подготовки, чем обычный отпуск. Вот несколько советов о том, когда лучше всего бронировать билеты и стоит ли пользоваться услугами турагентства, а не бронировать напрямую у круизной линии:

Лучшее время для бронирования: Большинство экспертов по круизам рекомендуют купить билет на круизный лайнер за 12-18 месяцев до начала путешествия, если вы хотите получить лучший выбор кают и льготы при раннем бронировании. Каюты в кругосветных круизах раскупаются быстро, особенно лучшие сьюты. Раннее бронирование также дает вам больше времени на планирование перелетов, трансферов и поездок до и после круиза.

Стимулы раннего бронирования: Раннее бронирование позволяет значительно сэкономить и получить дополнительные привилегии. Большинство круизных линий предлагают бонусы за раннее бронирование, например, бесплатное повышение класса каюты, кредиты на борту, бесплатный Wi-Fi или бесплатные экскурсии на берегу. Заблаговременное бронирование позволяет получить самые низкие цены до того, как тарифы начнут расти по мере уменьшения количества непроданных кают.

Использование услуг турагента по сравнению с прямым бронированием: Турагенты специализируются на бронировании круизов и могут помочь вам сориентироваться во всех вариантах мирового круиза. У них может быть доступ к групповым тарифам или специальным акциям, не предлагаемым напрямую круизными линиями. Агенты также могут помочь с авиабилетами, отелями, трансферами, страховкой и бронированием береговых экскурсий. Бронировать напрямую у круизной линии проще, и она может предложить льготы для постоянных участников круиза. Сравните предложения как турагентств, так и круизных линий.

Советы по упаковке вещей в круизе

Советы по упаковке вещей для кругосветного путешествия

Упаковка вещей в круизы по всему миру требует дополнительного планирования и продумывания из-за разнообразия климатических условий и окружающей среды. Вот несколько советов, которые помогут вам без проблем собрать вещи для кругосветного круиза:

Собирайте вещи для разнообразия — вас ждут теплые тропические районы, более прохладный климат, официальные вечера, приключенческие экскурсии и многое другое. Возьмите с собой универсальную одежду: легкие брюки, топы и платья, которые можно надевать слоями, пиджак, купальники и т.д.

Проверьте маршрут — узнайте, какие регионы вы посетите, и собирайте вещи соответственно. Возьмите с собой теплую одежду для Аляски и более холодного климата, но легкие варианты для тропиков. Проверьте, нет ли на вашей круизной линии официальных вечеров.

Обувь для всего — не забудьте взять удобную обувь для прогулок, сандалии для пляжа, подходящую обувь для экскурсий, парадные туфли для официальных вечеров и т. д.

Не забудьте о защите от солнца — возьмите с собой солнцезащитный крем, шляпы, одежду с защитой от ультрафиолетовых лучей, чтобы защититься от сильного солнца в теплом климате.

Туалетные принадлежности — Чтобы сэкономить место в багаже, возьмите с собой туалетные принадлежности и косметику для путешествий или пробники. Многие круизные линии предоставляют базовые туалетные принадлежности.

Компрессионные упаковочные кубики — Используйте их, чтобы максимально увеличить пространство и упорядочить содержимое. Это облегчает поиск предметов.

Возьмите с собой самое необходимое — Храните лекарства, ценные вещи, проездные документы и предметы первой необходимости в ручной сумке, чтобы они были у вас под рукой, если багаж потеряется.

Ознакомьтесь с ограничениями на провоз багажа — узнайте о количестве разрешенных сумок, их размерах и весе, чтобы избежать платы за провоз. На некоторых круизных линиях действуют жесткие ограничения.

Українська Русский

Автор: