Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды из Днепропетровщины частично приостановил работу

Речь идет о горно-обогатительном комбинате в Покрове, Никопольского района. Как отметили в пресс-службе предприятия, ГОК приостанавливает свою основную деятельность по добыче руды и выпуску концентрата.
Как отметил председатель правления и технический директор ГОКа Сергей Шуваев и Виктор Бондарец, предприятие будет накапливать запасы товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и проводить ремонтные работы.
Кроме этого, рабочие будут заняты отгрузкой и разбором лома, который можно реализовать, а также выполнением услуг для заказчиков.
В то же время, на комбинате есть ТМЦ, которые годами накапливались на складах, а в производстве так и не понадобились. Проведен глубокий анализ, соответствующие службы ищут пути сбыта.
Напомним, ранее остановился Марганецкий ГОК.
Читайте также:
Автор:
Житель Кривого Рога продавал патроны.
Преступление произошло 30 октября в одном из сел Марганецкой громады.
Такие звуки сейчас очень пугают горожан.
Тело находилось в двух метрах от берега.
Громкие бахи снова будут слышать жители Самарского района.
Обратите внимание.
В Украине ряд анализов можно сделать бесплатно. Такие лабораторные исследования предусмотрены пакетами Программы медицинских гарантий, согласно которым Национальная служба здоровья Украины выплачивает больницам средства за предоставленные услуги.
Паркоматы на этих площадках не будут работать.
Житель Кривого Рога продавал патроны.
В Днепре растет райское тропическое дерево.
Преступление произошло 30 октября в одном из сел Марганецкой громады.
Когда Екатеринослав находился на левом берегу реки, то рядом с ним находилось несколько казацких зимовников, которые позже стали слободками. Одна из таких слобод называлась Подгородной. Это название территория сохранила и до сегодняшнего дня.
Такие звуки сейчас очень пугают горожан.
Министр образования и науки Украины Оксен Лесной объяснил, какие заканчивают обучение люди, которые учатся на заочке, если эту форму обучения отменят.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!