Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды из Днепропетровщины частично приостановил работу

В Днепропетровской области приостановил основную деятельность еще один ГОК.

Речь идет о горно-обогатительном комбинате в Покрове, Никопольского района. Как отметили в пресс-службе предприятия, ГОК приостанавливает свою основную деятельность по добыче руды и выпуску концентрата.

Как отметил председатель правления и технический директор ГОКа Сергей Шуваев и Виктор Бондарец, предприятие будет накапливать запасы товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и проводить ремонтные работы.

Кроме этого, рабочие будут заняты отгрузкой и разбором лома, который можно реализовать, а также выполнением услуг для заказчиков.

В то же время, на комбинате есть ТМЦ, которые годами накапливались на складах, а в производстве так и не понадобились. Проведен глубокий анализ, соответствующие службы ищут пути сбыта.

Напомним, ранее остановился Марганецкий ГОК.

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