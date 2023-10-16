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  • Кровлю бассейна «Метеор» в Днепре демонтировали с помощью вертолета: уникальное фото

Кровлю бассейна «Метеор» в Днепре демонтировали с помощью вертолета: уникальное фото

Сегодня 10:39
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В Днепре напомнили, как когда-то кровлю бассейна "Метеор" снимали с помощью вертолета.

Новости Днепра про Кровлю бассейна

Блогер Артем Костюк, исследующий историю Днепра, показал уникальное архивное фото.

Как рассказал блогер, когда-то кровлю бассейна «Метеор» демонтировали с помощью вертолета. Хотя за этим процессом наблюдала половина города, однако документальных подтверждений этому почти нет.

Один из фолловеров блогера прислал ему фото из личного архива, где случайно удалось запечатлеть вертолет близ «Метеора». Правда, он спрятался далеко в небе, и рассмотреть его трудно.

Эту фотографию мне прислал подписчик Ярослав Иванов еще несколько лет назад. Здесь виден старый фасад бассейна Метеор, сам бассейн уже на реконструкции: в верхней части кадра виден вертолет (скорее всего МИ-8), снимающий кровлю зала бассейна. Собственно, я раньше не публиковал это фото из-за того, что надеялся найти более подробную и информативную фотографию, но ни разу она мне так и не случилась. Поэтому, пожалуй, можно считать эту фотографию редкой, – пишет Артем Костюк.

Днепряне вспоминают, что тогда вертолет пригнали из Крыма. Горожанин, который своими глазами видел процесс демонтажа кровли, рассказывает, что тогда это было грандиозное событие для мальчиков. Они при каждом появлении вертолета в небе, пристально вглядывались в облака.

Подтверждаю. Летал. Я жил тогда на Кирова и видел своими глазами это, но даже на уме не было сфотографировать, – пишут днепряне.

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