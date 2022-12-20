Кровавое месиво: в Днепре на левом берегу на мусорнике обнаружили странную находку

Там кто-то выбросил пакет, внутри которого находились пробирки с кровью. Некоторые даже подписаны.
Фото опубликовали днепряне в соцсетях.
Все это превратилось в кровавое месиво.
Откуда именно на свалке взялись эти пробирки – неизвестно. Неподалеку нет ни лабораторий, ни больниц.
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