Кровавое месиво: в Днепре на левом берегу на мусорнике обнаружили странную находку

В Днепре на левом берегу на мусорнике между улицами Ингульская и Злагоды местные жители обнаружили очень странную находку.

Там кто-то выбросил пакет, внутри которого находились пробирки с кровью. Некоторые даже подписаны.

Фото опубликовали днепряне в соцсетях.

Все это превратилось в кровавое месиво.

Откуда именно на свалке взялись эти пробирки – неизвестно. Неподалеку нет ни лабораторий, ни больниц.

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