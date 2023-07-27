«Крошить их саблей»: мэр Днепра о скандале с Ольгой Харлан, которая не пожала руку россиянке

Мэр Днепра прокомментировал скандал с фехтовальщицей, которую дисквалифицировали из-за того, что она не пожала руку своей сопернице из России. Филатов отметил, что Ольга молодец и россиян нужно «крошить саблей».
Крошить их саблей.
Не подавать им руки.
Будьте такими, как Ольга Харлан.
Всегда и всюду.
Гордимся, – написал Филатов
Во время проходящего в Милане Чемпионата мира по фехтованию дисквалифицировали украинскую спортсменку Ольгу Харлан. Причина — нарушение правил и «неуважение» к сопернице. Согласно регламенту соревнований, участники после поединка должны пожать друг другу руки, иначе бой не считается завершенным. Однако представительница Украины отказалась это сделать. Она предложила Анне Смирновой символически удариться саблями, но и проигнорировала это предложение.
Россиянка час демонстрационно просидела на дорожке, ожидая дисквалификации соперницы.
Сначала Ольге разрешили продолжить турнир, но перед выступлением с болгарской соперницей их поединок отменили, а фехтовальщицу дисквалифицировали.
Украинская сторона пообещала обжаловать это решение, однако вероятно Ольга пропустит следующие соревнования из-за этого скандала.
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