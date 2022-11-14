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  • Крепость в окружении воды и болот: где изначально планировали обустроить нынешний Днепр

Крепость в окружении воды и болот: где изначально планировали обустроить нынешний Днепр

Сегодня 13:19
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Нынешний Днепр был основан в 1776 году, но находился на левом берегу на болотистой местности. Город весной регулярно подтапливался, а жители страдали от лихорадок из-за влажного климата. Поэтому город решили перенести.
Новости Днепра про Крепость в окружении воды и болот: где изначально планировали обустроить нынешний Днепр

 

Первые упоминания современного Днепра в исторических документах датируются 1776 годом, а не 1787, когда был заложен фундамент Преображенского собора на горе. Изначально планировалось, что город будет находится на правом берегу Самары на месте слияния одной реки с другой — Кильченью, а там, где сегодня стоят дачные участки поселка Самаровка – и будет центр города. 10 лет Екатеринослав Кильченский, как называют его историки, рос и развивался, но в бумагах того времени фигурировало просто название «Екатеринослав» и находился город в 8 верстах от нынешнего Днепра, в лесистой местности.

Сам город задумывался и проектировался как крепость, а реки и болота должны были защищать его со всех сторон. Первыми зданиями, возведенными к 1778 году были дом губернатора, здание правления, появились несколько деревянным и глинобитных домов, а также была освящена Святодуховская церковь. В 1781 году в тогдашнем городе уже жили купцы и ремесленники, в населенном пункте были сооружены четыре церкви, среди которых: православная, греческая, католическая, армянская апостольская, а среди проживающего населения в нем были не только украинцы, но также гречи и армяне. На окраинах города была свечная фабрика, открылось несколько училищ. В городе насчитывалось более 200 домов и 2,5 тысячи людей.

Новости Днепра про Крепость в окружении воды и болот: где изначально планировали обустроить нынешний Днепр

Но в 1784 году Екатеринослав Кильченский был ликвидирован, вместо этого обжитой населенный пункт назвали уездным городом Новомосковск, а нынешний Днепр перенесли на правый берег одноименной реки.

Любопытно, что уездный город Новомосковск также просуществовал недолго, его «перенесли» выше по течению Самары в 1794 году, где он и находится сейчас.

Одной из причин такой «ротации» городов называют неудачное место, выбранное для Екатеринослава Кильченского. Он находился на заболоченной местности, а жители весной страдали от подтоплений и изоляции – в город невозможно было добраться на лошади, а влажный климат вызывал массовые эпидемические заболевания. Судоходство по Самаре также оказалось затруднительным, в населенный пункт было сложно доставлять товары.

Новости Днепра про Крепость в окружении воды и болот: где изначально планировали обустроить нынешний Днепр

В 1787 году появился новый Екатеринослав на месте бывшей слободы Половицы. Интересно, что из «старого» города в новый перенесли и часть административных зданий, дома были собраны заново. «Прихватили» и Святодуховскую церковь. Ее разместили неподалеку нынешнего Троицкого собора.

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Новости Днепра про Крепость в окружении воды и болот: где изначально планировали обустроить нынешний ДнепрУкраїнська Новости Днепра про Крепость в окружении воды и болот: где изначально планировали обустроить нынешний ДнепрРусский

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