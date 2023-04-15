Красный уровень опасности: жителей Днепра и области предупредили об угрозе затопления

Также возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов Запорожской области (II уровень опасности — оранжевый).

Вследствие значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Каменском, Днепровском водохранилищах в Днепропетровской области (III уровень опасности — красный).

Опасные гидрологические явления будут наблюдаться до 17 апреля включительно. Об этом информирует ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни на реках ожидается сильное повышение уровня воды. В частности, в Днепропетровской области объявлен красный уровень опасности из-за угрозы затопления.

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