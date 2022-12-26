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  • Красные вспышки на всю Победу: на бульваре Славы короткое замыкание в кафе испугало жителей

Красные вспышки на всю Победу: на бульваре Славы короткое замыкание в кафе испугало жителей

Сегодня 22:34
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Яркие вспышки света, которые возникли из-за короткого замыкания не на шутку напугали местных жителей. "Блики" видели жители шестой и пятой Победы.

Новости Днепра про Красные вспышки на всю Победу: на бульваре Славы короткое замыкание в кафе испугало жителей

Как стало известно, в Днепре на Победе произошло короткое замыкание в мини-кафе, где обычно готовят пиццу. Сообщается о сильном пожаре. Работники ГСЧС уже на месте. 

По предварительной информации, никто не пострадал. 

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Новости Днепра про Красные вспышки на всю Победу: на бульваре Славы короткое замыкание в кафе испугало жителейУкраїнська Новости Днепра про Красные вспышки на всю Победу: на бульваре Славы короткое замыкание в кафе испугало жителейРусский

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