Красные вспышки на всю Победу: на бульваре Славы короткое замыкание в кафе испугало жителей

Как стало известно, в Днепре на Победе произошло короткое замыкание в мини-кафе, где обычно готовят пиццу. Сообщается о сильном пожаре. Работники ГСЧС уже на месте.

Яркие вспышки света, которые возникли из-за короткого замыкания не на шутку напугали местных жителей. "Блики" видели жители шестой и пятой Победы.

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