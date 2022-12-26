Красные вспышки на всю Победу: на бульваре Славы короткое замыкание в кафе испугало жителей

Как стало известно, в Днепре на Победе произошло короткое замыкание в мини-кафе, где обычно готовят пиццу. Сообщается о сильном пожаре. Работники ГСЧС уже на месте.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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