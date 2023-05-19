Крайне напряженный день: на Никопольщине изуродованы два предприятия и жилые дома

Враг совершил три обстрела Никопольского района.

Из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по самому Никополю и Красногригорьевской общине. Об этом сообщает глава областного совета Николай Лукашук.

Изуродовано частное и транспортное предприятия, два частных жилых дома. Прошло без пострадавших.

В других районах области вражеские атаки не зафиксированы.

«Украина сильная. И Украина победит. Тихого вечера, несокрушимая нация несокрушимой страны”, – написал Лукашук.

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