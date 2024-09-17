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Краеведы показали один из первых автомобилей, ездивших по Днепропетровщине

Сегодня 16:18
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В сети показали, каким был один из первых автомобилей в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Краеведы показали один из первых автомобилей, ездивших по Днепропетровщине

На фото один из первых автомобилей нашего края, который находился в имении Родзянок в селе Попасное. Это авто А.L.F.A (модель 1910 года) и семья водителя-механика Гордия Ивановича Хнюпы (родился в 1883 году). Об этом рассказал Igor Lysenko в Facebook-сообществе Родная Новостепановка (Интересы по истории Новомосковского края).

Рядом с механиком его жена Анна Семеновна и дети Векла, Онуфрий и Алексей. Родом они были из деревни Свободного-Корбовки (в наше время это часть села Свободного).

Благодарю Константина Биляева (пра-правнука Хнюпа Гордия Ивановича) за колоризированные фото из семейного альбома, — говорится в сообщении.

На фото ниже село Попасное, 1910-е годы.

Новости Днепра про Краеведы показали один из первых автомобилей, ездивших по Днепропетровщине

В 1910-х авто еще были редкостью, поэтому каждое появление необычного для тех времен транспорта запоминалось надолго. Вот что вспоминают местные жители:

Пожалуй, именно на этом авто Родзянко ехал в те времена из Евецко-Николаевки в Попасное через наше село Ивано-Михайловку. И мой дед рассказывал, как они маленькими детьми бежали за ним до тех пор, пока авто уехало за пределы села, — рассказывает Евгений Вакулин.

Впрочем, по информации краеведов, Михаил Владимирович не так часто пользовался автомобилем, потому что в те времена почти всегда был в Петербурге. Машиной пользовался его сын – Михаил Михайлович. Он ездил по делам из имения Отрада в Новомосковск.

Новости Днепра про Краеведы показали один из первых автомобилей, ездивших по Днепропетровщине

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