Краеведы показали один из первых автомобилей, ездивших по Днепропетровщине

На фото один из первых автомобилей нашего края, который находился в имении Родзянок в селе Попасное. Это авто А.L.F.A (модель 1910 года) и семья водителя-механика Гордия Ивановича Хнюпы (родился в 1883 году). Об этом рассказал Igor Lysenko в Facebook-сообществе Родная Новостепановка (Интересы по истории Новомосковского края).
Рядом с механиком его жена Анна Семеновна и дети Векла, Онуфрий и Алексей. Родом они были из деревни Свободного-Корбовки (в наше время это часть села Свободного).
Благодарю Константина Биляева (пра-правнука Хнюпа Гордия Ивановича) за колоризированные фото из семейного альбома, — говорится в сообщении.
На фото ниже село Попасное, 1910-е годы.
В 1910-х авто еще были редкостью, поэтому каждое появление необычного для тех времен транспорта запоминалось надолго. Вот что вспоминают местные жители:
Пожалуй, именно на этом авто Родзянко ехал в те времена из Евецко-Николаевки в Попасное через наше село Ивано-Михайловку. И мой дед рассказывал, как они маленькими детьми бежали за ним до тех пор, пока авто уехало за пределы села, — рассказывает Евгений Вакулин.
Впрочем, по информации краеведов, Михаил Владимирович не так часто пользовался автомобилем, потому что в те времена почти всегда был в Петербурге. Машиной пользовался его сын – Михаил Михайлович. Он ездил по делам из имения Отрада в Новомосковск.
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