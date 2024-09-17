Краеведы показали один из первых автомобилей, ездивших по Днепропетровщине

На фото один из первых автомобилей нашего края, который находился в имении Родзянок в селе Попасное. Это авто А.L.F.A (модель 1910 года) и семья водителя-механика Гордия Ивановича Хнюпы (родился в 1883 году). Об этом рассказал Igor Lysenko в Facebook-сообществе Родная Новостепановка (Интересы по истории Новомосковского края).

Рядом с механиком его жена Анна Семеновна и дети Векла, Онуфрий и Алексей. Родом они были из деревни Свободного-Корбовки (в наше время это часть села Свободного).

Благодарю Константина Биляева (пра-правнука Хнюпа Гордия Ивановича) за колоризированные фото из семейного альбома, — говорится в сообщении.

На фото ниже село Попасное, 1910-е годы.