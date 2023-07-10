КП «Инфо-совет-Днепр» через систему закупок приобрело для ВСУ наибольшее количество дронов по Украине

Как сообщает издание «Наши деньги», с начала полномасштабного вторжения через систему «Прозорро» было сделано 270 заказов. Половина из них приходится на двух организаторов: КП «Инфо-совет-Днепр» (г. Днепр) и исполком мэрии Кривого Рога. Последний выделил 146 миллионов гривен. Мэрия Днепра почти вдвое больше – 268 миллионов гривен. Итак, Днепр – чемпион Украины по закупке дронов.
Понимая потребность ВСУ в беспилотниках, мэр Борис Филатов отмечает: город будет их закупать и дальше. Днепр найдет и механизмы, чтобы вкладывать средства в массовое производство дронов.
Коммунальное предприятие «Инфо-совет-Днепр» закупило в основном квадрокоптеры «Mavic» разных модификаций.
Добавим, что Днепр помогает фронту не только беспилотниками. Неоднократно город отправлял на передовую приобретенное военное снаряжение и продолжает снабжать бойцов ВСУ необходимыми БпЛА, техникой, скорыми. За время полномасштабной войны на различную оснастку, а также строительство оборонных сооружений и субвенции военным Днепр уже потратил более 2 млрд гривен и продолжает помогать армии.Виктория
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Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
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