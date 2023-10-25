КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грн

Так, недавно коммунальное предприятие «Городская информационная служба» Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro за 47 499 гривен.
Об этом говорится на сайте госзакупок Prozorro.
Заказчиком выступила Елена Лысенко. По данным с сайта, телефон покупали в магазине «Комфи».
Кроме того, на Prozorro размещены тендеры на закупку чехла за 599 грн, защитного стекла за 449 грн и зарядного устройства за 998 грн.
Для чего коммунальному предприятию такая дорогая «игрушка» — не отмечается.
Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске хотели ремонтировать общественный туалет по цене 2 квартир в центре города. Также мы сообщали, что в городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн.
Читайте также:
Автор:
Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч…
Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.
Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе,…
Уровень опасности – первый, желтый.
Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.
Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до помощи с выездом за границу.
В Днепре вандалы снова нацелились на лавочки.
Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч гривен убытков.
Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.
Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе, где он бродил с кошкой на руках.
«Бронь» не освобождает военнообязанного сотрудника от мобилизации, а лишь отсрочит срок, когда его могут вызвать повесткой в военкомат «Обновлять» бронь нужно раз в полгода.
Уровень опасности – первый, желтый.
Более 250 ящиков с табачными изделиями обнаружили правоохранители во время обыска в Днепре.
У мужчины изъяли 40 кг каннабиса и вырвали более 5,6 тыс. растений конопли.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!