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  • КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грн

КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грн

25.10.2023 17:13
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Странные закупки продолжают поражать!

Новости Днепра про КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грн

Так, недавно коммунальное предприятие «Городская информационная служба» Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro за 47 499 гривен.

Об этом говорится на сайте госзакупок Prozorro.

Новости Днепра про КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грн

Заказчиком выступила Елена Лысенко. По данным с сайта, телефон покупали в магазине «Комфи».

Новости Днепра про КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грн

Кроме того, на Prozorro размещены тендеры на закупку чехла за 599 грн, защитного стекла за 449 грн и зарядного устройства за 998 грн.

Новости Днепра про КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грн

Для чего коммунальному предприятию такая дорогая «игрушка» — не отмечается.

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске хотели ремонтировать общественный туалет по цене 2 квартир в центре города. Также мы сообщали, что в городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн.

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Новости Днепра про КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грнУкраїнська Новости Днепра про КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грнРусский

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