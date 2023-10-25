КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грн

Странные закупки продолжают поражать!

Так, недавно коммунальное предприятие «Городская информационная служба» Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro за 47 499 гривен.

Об этом говорится на сайте госзакупок Prozorro.

Заказчиком выступила Елена Лысенко. По данным с сайта, телефон покупали в магазине «Комфи».

Кроме того, на Prozorro размещены тендеры на закупку чехла за 599 грн, защитного стекла за 449 грн и зарядного устройства за 998 грн.

Для чего коммунальному предприятию такая дорогая «игрушка» — не отмечается.

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске хотели ремонтировать общественный туалет по цене 2 квартир в центре города. Также мы сообщали, что в городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн.

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