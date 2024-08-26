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Кованная лестница и арка для прислуги: история старинного дома мельника в центре Днепра

Сегодня 17:26
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В центре Днепра много старинных зданий, привлекающих внимание. Они выделяются необычной кирпичной кладкой и «узорами» на фасаде. Необычные «рисунки» были задуманы архитекторами и воплощены строителями благодаря особенному пластичному кирпичу – екатеринославскому. Его производили на заводах в нашем городе.

Новости Днепра про Кованная лестница и арка для прислуги: история старинного дома мельника в центре Днепра

Журналисты dnepr.info узнали историю старинного дома на улице Шевченко.

Одно из таких зданий находится на улице Шевченко. Ранее она называлась Полицейская. Это одна из самых старых улиц в городе.

Здание, о котором идет речь, было возведено в 1900-х годах. В подъезде на плитке на полу сохранилась именно эта дата.

Новости Днепра про Кованная лестница и арка для прислуги: история старинного дома мельника в центре Днепра

По рассказам старожилом дома, внутри трехэтажное здание было пышно оформлено, с лепниной, бронзовыми дверными ручками, паркетом. Отдельно было помещение для прислуги – она жила на цокольном этаже, из которого был выход во внутренний двор. В подвале дома хранился уголь для отопления здания. Парадным входом пользовали только домочадцы. Вход для прислуги был через арку.

Новости Днепра про Кованная лестница и арка для прислуги: история старинного дома мельника в центре Днепра

Владельцем дома был предприниматель-мельник. На одном этаже он жил сам, на другом – его брат-компаньон. Во время революции братья уехали за границу. Но несколько лет назад посмотреть на здание «родного» дома приезжали посмотреть внуки мельников.

Новости Днепра про Кованная лестница и арка для прислуги: история старинного дома мельника в центре Днепра

После Второй мировой войны дом превратился в обычное жилое здание.

Новости Днепра про Кованная лестница и арка для прислуги: история старинного дома мельника в центре Днепра

До сих пор в подъезде дома можно увидеть кованные решетки лестницы, гранитные ступени времен Екатеринослава.

информация и фото: Е. Присягина

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Новости Днепра про Кованная лестница и арка для прислуги: история старинного дома мельника в центре ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Кованная лестница и арка для прислуги: история старинного дома мельника в центре ДнепраРусский

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