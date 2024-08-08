Коты по цене авто: как выглядит кот за 89 тыс грн на продажу в Днепре

Ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Праздник был создан с целью привлечь внимание не только к вопросу бездомных усатых, но и отметить важность хвостатого «друга» в жизни человека. Впервые праздник отметили в 2002 году, инициатором его создания стал Международный фонд защиты животных.

Коты и кошки делают жизнь своих хозяев более радостной, веселой, помогают снять стресс, отвлекают от проблем, успокаивают мурчанием и удивляют разными трюками. Ко Всемирному дню кошек журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих усатых, которых можно купить в Днепре.

Купить кота породы эльф в Днепре можно за 89,5 тыс грн. Возраст животного – 11 месяцев. Как отмечает автор объявления, у кота: «идеальная голость кожи, шкурастный, супер-завиток ушей». Отмечается, что оба родители кота эльфы, у него есть родословная и все необходимые прививки.

Особенностью породы эльф является отсутствие у них шерсти, загибающиеся кончики ушей и худощавое телосложение. Порода считается одной из самых редких и самых молодых в мире, была выведена только в 2006 году. Они – гибрид двух пород – керла и сфинкса. Отличаются добрым характером.

Купить кошку породы мейн-кун в Днепре можно за 55,5 тыс грн. Ее родители прошли генетические тесты на отсутствие породных генетических заболеваний. Животное приучено в горшку, когтеточке. Особенностью кошки являются ее уши – на них есть своеобразные «кисточки», а также размер. Минимальный вес животного – от 7 кг, а максимальный может достигать 15 кг. Высота в холке – от 25 до 41 см, а длина с хвостом может быть более метра.

Кот породы бамбино в Днепре можно купить за 53,2 тыс грн. У него породистые родители, есть все прививки, документы, животное приучено к когтеточке и туалету. Порода бамбино – экспериментальная, результат скрещивания двух других пород – сфинкса и манчкина. От одного она «взяла» практическое отсутствие шерсти на теле, от другого – короткие лапы.

Первый котенок новой породы появился в 2005 году. Животные этой породы не могут прыгать высоко, они не залезут на диван или стол, если для этого им не создадут «лесенку». Считаются любознательными, веселыми, но неуклюжими зверьками.

Купить разноглазого котика породы манчкин в Днепре можно за 48 тыс грн. Котенок коротколапый – это особенность породы. Его лапы в 2-3 раза короче, чем у обычных котов. У него породистые родители, есть прививки, документы. Котята обладают добрым и дружелюбным характером, не агрессивны. Рост котов в холке достигает 16 см, а длина хвоста равна длине тела.

Еще одна их особенность – практически не мурчат, но иногда могут начать издавать звуки в присутствии других котов.

Котенка редкой породы регдолл в Днепре можно купить за 40,1 тыс грн. У зверя есть все прививки, умение точить когти и ходить на лоток. Регдолл порода довольно крупных кошек – средний вес 5-7 кг. Была выведена в США в 1960-х годах. Кошки отличаются спокойным характером, терпением, дружелюбеностью к другим животным, не любит прыгать, больше всего зверьку нравится лежать на коленях хозяина и играть с игрушками. Его шерсть не вызывает аллергии.

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