Кот Етик сутки прятался в ванной разбомбленного дома в Кривом Роге: что с ним

Животное просидело само в квартире более суток. Услышав взрыв, кот по кличке Етик спрятался под ванную. Сегодня спасатели достали напуганного четырехлапого и вернули владелице.
Разрушенная квартира находится на 5 этаже дома, в который вчера прилетел российский Искандер.
Женщина называет чудом, что любимец не травмировался обломками стекла или кафеля, ведь вся ванна обложена плиткой. Хозяйка не отпускает своего любимца из рук, но говорит, что понемногу отходит от шока, поэтому теперь будет думать, что делать дальше.
Местное издание «Свои» опубликовали щемящее видео встречи кота и его хозяйки.
Напомним, два ракетных удара по Кривому Рогу унесли жизни шести человек. Среди погибших – 10-летняя девочка, ее мама и завуч местной гимназии. Раньше мы показывали, как выглядит разрушенный дом изнутри.
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