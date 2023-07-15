Косил мокрую траву: в Днепре пенсионера убило током

На днях в Днепре произошла трагедия.

Пенсионера убило током.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Отмечается, что на территории дачного участка мужчина косил электрокосой траву. Из-за того, что она была мокрая, горожанина ударило током.

К сожалению, он умер.

Пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя и своих родных.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в реанимации умер 12-летний мальчик, которого ударило током.

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