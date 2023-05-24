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«Королева рок-н-ролла»: в Швейцарии умерла певица Тина Тернер

Сегодня 22:08
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Артистке было 83 года.

Новости Днепра про «Королева рок-н-ролла»: в Швейцарии умерла певица Тина Тернер

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в среду, 24 мая, в возрасте 83 лет. Об этом пишет Sky News со ссылкой на ее представителя.

Как говорится в заявлении, Тина Тернер скончалась 24 мая в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте вблизи Цюриха в Швейцарии. «За ней мир теряет легенду музыки и пример для подражания», – говорится в сообщении.

Тина Тернер обладатель восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности.

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Новости Днепра про «Королева рок-н-ролла»: в Швейцарии умерла певица Тина ТернерУкраїнська Новости Днепра про «Королева рок-н-ролла»: в Швейцарии умерла певица Тина ТернерРусский

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